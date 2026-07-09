MANOVRE BIANCONERE

Juventus: occasioni Kessié e Goretzka, ma Spalletti dovrà avere pazienza

I bianconeri guardano al mercato degli svincolati per il centrocampo, ma il budget a disposizione per gli ingaggi è limitato

09 Lug 2026 - 09:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Da una parte gli attaccanti, dall'altra il portiere, ma in mezzo? La nuova Juventus di Carnevali e Massara è al lavoro per rivoluzionare, almeno in parte, una rosa che soddisfi le richieste di Spalletti e non può prescindere dal reparto cardine di una squadra.

Il problema è che il budget a disposizione dovrà per forza di cose essere investito davanti e dietro, mentre in mezzo bisognerà ingegnarsi. E allora ecco che gli occhi sono finiti sul mercato degli svincolati, dove le occasioni non mancano. Almeno due per essere precisi: Franck Kessié e Leon Goretzka. Finché non ci sarà il rischio di finire in aste, la Juve proverà a trovare un accordo. Quello che i bianconeri possono offrire sono uno stipendio da 5-6 milioni di euro più eventuali bonus e il palcoscenico di un campionato importante, con una maglia importante.

Leggi anche
Dusan Vlahovic, Serbia

Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali

Discorso che vale soprattutto per Kessié, che vorrebbe tornare in Europa dopo l'avventura araba. Ma lo stesso Goretzka è da tempo attirato dalla nuova esperienza in Serie A.

Di sicuro, a Torino dovranno prima sfoltire il reparto, che vedrà i rientri di vari prestiti (da Arthur a Douglas Luiz) e magari di qualche cessione importante come Koopmeiners o anche Thuram. Insomma, c'è tanto da fare e l'impressione è che Spalletti dovrà aspettare a lungo prima di avere a disposizione la rosa definitiva.

Leggi anche
Solet

Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

juventus
kessie
goretzka

Ultimi video

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

01:36
Napoli, obiettivo vendere

Napoli, obiettivo vendere: ecco chi è sul mercato

00:27
Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

00:21
Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

00:26
Roma, a che punto siamo con Greenwood? Ecco una possibile concorrente

Roma, il punto su Greenwood: non manca la concorrenza

01:39
Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

00:42
Miceli: "Inter, assalto a Khalaili: ora dipende tutto dall'Union St Gilloise"

Miceli: "Inter, assalto a Khalaili: ora dipende tutto dall'Union St Gilloise"

00:34
Napoli, Miceli: "Lukaku sarà valutato da Allegri"

Napoli, Miceli: "Lukaku sarà valutato da Allegri"

00:41
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

00:47
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

00:26
Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

00:39
Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

00:38
Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

01:04
Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

00:51
Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

I più visti di Juventus

Solet

Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez

Brahim Diaz

Datemi Brahim Diaz e solleverò la Juve: Spalletti ha un unico pallino

Juve, innesto in dirigenza: Massara a capo dell'area tecnica. Cambia il ruolo di Chiellini

JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

Luciano Spalletti

Spalletti, voglia Juve: si taglia le ferie e chiede novità sul mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:12
Tchouaméni-Real: rinnovo fino al 2031
23:05
Greenwood al Fenerbahçe: c'è accordo, Roma beffata
22:26
Inter, ufficiale Provedel. Il comunicato del club nerazzurro: "Da piccolo segnava..."
20:57
Il Coventry su Tomori, ma il giocatore non apre al trasferimento
19:30
Lazio, Sergi Domínguez nel mirino