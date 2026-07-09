Juventus: occasioni Kessié e Goretzka, ma Spalletti dovrà avere pazienza

Il problema è che il budget a disposizione dovrà per forza di cose essere investito davanti e dietro, mentre in mezzo bisognerà ingegnarsi. E allora ecco che gli occhi sono finiti sul mercato degli svincolati, dove le occasioni non mancano. Almeno due per essere precisi: Franck Kessié e Leon Goretzka. Finché non ci sarà il rischio di finire in aste, la Juve proverà a trovare un accordo. Quello che i bianconeri possono offrire sono uno stipendio da 5-6 milioni di euro più eventuali bonus e il palcoscenico di un campionato importante, con una maglia importante.