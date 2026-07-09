Juventus: occasioni Kessié e Goretzka, ma Spalletti dovrà avere pazienza

Da una parte gli attaccanti, dall'altra il portiere, ma in mezzo? La nuova Juventus di Carnevali e Massara è al lavoro per rivoluzionare, almeno in parte, una rosa che soddisfi le richieste di Spalletti e non può prescindere dal reparto cardine di una squadra.
Il problema è che il budget a disposizione dovrà per forza di cose essere investito davanti e dietro, mentre in mezzo bisognerà ingegnarsi. E allora ecco che gli occhi sono finiti sul mercato degli svincolati, dove le occasioni non mancano. Almeno due per essere precisi: Franck Kessié e Leon Goretzka. Finché non ci sarà il rischio di finire in aste, la Juve proverà a trovare un accordo. Quello che i bianconeri possono offrire sono uno stipendio da 5-6 milioni di euro più eventuali bonus e il palcoscenico di un campionato importante, con una maglia importante.
Discorso che vale soprattutto per Kessié, che vorrebbe tornare in Europa dopo l'avventura araba. Ma lo stesso Goretzka è da tempo attirato dalla nuova esperienza in Serie A.
Di sicuro, a Torino dovranno prima sfoltire il reparto, che vedrà i rientri di vari prestiti (da Arthur a Douglas Luiz) e magari di qualche cessione importante come Koopmeiners o anche Thuram. Insomma, c'è tanto da fare e l'impressione è che Spalletti dovrà aspettare a lungo prima di avere a disposizione la rosa definitiva.