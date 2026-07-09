Rugby, Nations Championship: tre cambi decisi da Quesada per la sfida agli All Blacks

09 Lug 2026 - 09:18
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Sarà il giorno del debutto nel Nations Championship per Louis Lynagh: Gonzalo Quesada, commissario tecnico della nazionale italiana di rugby ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato prossimo, 11 luglio, alle ore 7.10 italiane, nel match valido per la seconda giornata dellla competizione. In un comunicato diffuso dalla Federugby è inoltre ricordato che "sarà il confronto numero 19 , con tutti i precedenti in favore degli All Blacks che restano l'unica squadra Tier 1 mai battuta dall'Italia". Saranno in totale tre i cambi nel XV titolare degli azzurri rispetto al precedente match giocato e perso 27-10 a Tokyo contro il Giappone. Due dei cambi sono nel triangolo allargato con Allan che vestirà la maglia numero 15, conferma per Faissal e spazio a Lynagh. Confermata la coppia di centri con Brex-Menoncello e le chiavi della mediana affidate a Garbisi e Varney. In terza linea insieme a capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone - arrivato alla quarantesima presenza in nazionale - e Vintcent che rientra nella formazione titolare. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Riccioni, Di Bartolomeo e Fischetti. In panchina Giulio Marini: terza linea del Benetton, cresciuto nel Mogliano, potrebbe diventare il diciannovesimo esordiente della gestione Quesada. Pronti a subentrare a gara in corso Lucchesi, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Alessandro Garbisi e Marin. Il match sarà arbitrato dal francese Ramos.

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