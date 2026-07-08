Nuova Dacia Striker: il crossover che sfida i SUV nel segmento C

Unione di tre mondi

Dacia Striker è una sinergia di più elementi: posto guida rialzato e altezza da terra generosa, tipici dei suv; spazio a bordo, massima praticità, come una station wagon e dinamicità delle linee, tipiche di una berlina. Il design esterno si sviluppa su due livelli, separati visivamente dalla linea tesa delle spalle. La parte superiore è slanciata, dotata di un parabrezza inclinato e lunotto spiovente, mentre la parte inferiore è robusta, caratterizzata da superfici verticali e dalle protezioni in “starkle”, materiale grezzo non verniciato.

Interni innovativi e tecnologia utile

L’abitacolo di Striker può contare su un’inedita plancia strutturata su tre livelli orizzontali. Al centro è collocato il touchscreen da 10,1 pollici di serie, equipaggiato con il sistema Media Nav Live. La vera novità tecnologica è il quadro strumenti digitale LightVisio da 7": sfrutta un sistema di riflessione ottica che proietta le informazioni di guida come immagini fluttuanti, riducendo l'affaticamento visivo. E poi non mancano le soluzioni “furbe” in pieno stile Dacia.

Tutto elettrificato

Striker punta all'ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) e riduce le emissioni grazie a una gamma totalmente elettrificata e un'aerodinamica curata. Sarà disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni: in primis, il mild hybrid G 140 che unisce, per la prima volta, i vantaggi del bifuel a un sistema mild-hybrid da 48V lavorando in sinergia con il 1.2 litri 3 cilindri turbo e, riducendo al tempo stesso del 10%, le emissioni di CO2. E poi le versioni ibride: hybrid 155, full hybrid con motore 1.8 litri da 109 CV accoppiato a due motori elettrici e cambio automatico senza frizione che permette di guidare in città. Infine, Hybrid 150 4x4 con trazione integrale “intelligente".

Allestimenti e prezzi

Dacia Striker sarà ordinabile dal prossimo mese di settembre e le prime consegne arriveranno all’inizio del 2027, con un prezzo di partenza di circa 25 mila Euro. Quattro allestimenti disponibili: Essential, Expression e due top di gamma: Extreme, con uno stile tipicamente outdoor e Journey per il piacere del viaggio.