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Ben Affleck e la sua nuova Batmobile elettrica

Cena di lavoro a Brentwood per l'attore, che ha lasciato il locale a bordo dell'ammiraglia elettrica da 400.000 dollari costruita su misura da General Motors

di Redazione Drive Up
05 Lug 2026 - 10:22
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Ben Affleck ha trovato la sua personale "Batmobile" elettrica. L'attore premio Oscar è stato infatti fotografato a Los Angeles all'uscita del ristorante Baltaire, nel quartiere di Brentwood, mentre saliva a bordo di una fiammante Cadillac Celestiq, la nuova ammiraglia a zero emissioni del marchio di Detroit.
Rarissima
La Celestiq rappresenta il manifesto tecnologico e stilistico con cui Cadillac punta a sfidare i brand di altissimo lusso tradizionali, come Rolls-Royce e Bentley. Caratterizzata da un prezzo di listino che si aggira intorno ai 400.000 dollari, questa super-elettrica viene costruita artigianalmente in volumi estremamente ridotti all'interno del Global Technical Center di General Motors. La vettura unisce proporzioni da monumentale fastback a un'architettura nativa elettrica.
Va forte
Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio e pannelli compositi si cela la declinazione più evoluta della piattaforma a zero emissioni Ultium di General Motors, configurata con uno schema a doppio motore elettrico e trazione integrale adattiva. La potenza combinata dei propulsori raggiunge i 655 CV con una coppia massima istantanea di 876 Nm, valori che consentono all'imponente fastback di coprire lo scatto da 0 a 100 chilometri orari in appena 3,7 secondi.

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