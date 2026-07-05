Ben Affleck e la sua nuova Batmobile elettrica

Ben Affleck ha trovato la sua personale "Batmobile" elettrica. L'attore premio Oscar è stato infatti fotografato a Los Angeles all'uscita del ristorante Baltaire, nel quartiere di Brentwood, mentre saliva a bordo di una fiammante Cadillac Celestiq, la nuova ammiraglia a zero emissioni del marchio di Detroit.

Rarissima

La Celestiq rappresenta il manifesto tecnologico e stilistico con cui Cadillac punta a sfidare i brand di altissimo lusso tradizionali, come Rolls-Royce e Bentley. Caratterizzata da un prezzo di listino che si aggira intorno ai 400.000 dollari, questa super-elettrica viene costruita artigianalmente in volumi estremamente ridotti all'interno del Global Technical Center di General Motors. La vettura unisce proporzioni da monumentale fastback a un'architettura nativa elettrica.

Va forte

Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio e pannelli compositi si cela la declinazione più evoluta della piattaforma a zero emissioni Ultium di General Motors, configurata con uno schema a doppio motore elettrico e trazione integrale adattiva. La potenza combinata dei propulsori raggiunge i 655 CV con una coppia massima istantanea di 876 Nm, valori che consentono all'imponente fastback di coprire lo scatto da 0 a 100 chilometri orari in appena 3,7 secondi.