Strategie

Stellantis e Volkswagen di nuovo contro l'Europa

In una lettera inviata a Bruxelles, i due gruppi (insieme a Mercedes) hanno chiesto di aprire agli aiuti di Stato

di Redazione Drive Up
07 Lug 2026 - 14:57
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Si riaccende lo scontro tra i costruttori di automobili e la Comunità Europea. Volkswagen, Stellantis e Mercedes hanno indirizzato una lettera a Bruxelles, dal titolo inequivocabile: "Aprire gli aiuti di Stato alla produzione di tecnologie pulite per raggiungere i target di elettrificazione". Il tempo stringe e la crisi dell'auto continua a mettere in discussione il futuro della produzione continentale.
Più veloci
Il 15 luglio l'Europa presenterà l’Electrification Action Plan, una risposta coordinata alla crisi energetica innescata dal conflitto USA-Israele all'Iran. I costruttori di automobili intendono approfittare dell'occasione per modificare il Clean Industrial Deal State Aid Framework (Cisaf). Secondo la categoria, la politica dovrebbe preoccuparsi di consentire il sostegno sulla base della produzione effettiva. 
Proporzionalità
Il supporto della politica si rende necessario in uno scenario di grande incertezza e difficoltà. Dove la pianificazione industriale - da sola - non basta più per rendersi competitivi su di un mercato ormai affollato di marchi cinesi. In questo momento, il quadro normativo così costituito, è pensato per una competizione interna all'Europa. Ormai, non è più così: "È il momento di cambiare marcia", si legge nella lettera. Il riferimento è ovviamente tanto alla Cina, quanto agli Stati Uniti d'America.

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