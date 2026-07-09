MANOVRE ROSSONERE

Amorim ha individuato due profili per il trequartista: caccia ad Alajbegovic e Karetsas

Dopo Ramos e Gila il Milan si muove per un rinforzo a centrocampo

09 Lug 2026 - 11:20
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Il Milan si muove, studia le mosse e accelera per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l'identikit perfetto per il gioco di Ruben Amorim: un trequartista moderno, versatile, capace di inventare e legare il gioco. I fari sono puntati su due profili principali, due scommesse internazionali.

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Il primo nome sulla lista è un vero e proprio pallino di Zlatan Ibrahimovic: Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Salisburgo, è stato una delle grandi rivelazioni del Mondiale. A folgorare il club (e Ibra in primis, che lo ha esaltato pubblicamente dopo la prodezza contro il Qatar) sono state la sua progressione e la sua facilità di passo. Il problema? Costa caro. Il Leverkusen non si siede al tavolo per meno di 30 milioni di euro.

Se Alajbegovic è tecnica e strappi, l'alternativa risponde al nome di Konstantinos Karetsas. Classe 2007, il gioiellino del Genk è considerato uno dei prospetti più cristallini d'Europa. Rispetto al bosniaco ha meno fisicità e velocità, ma compensa con una tecnica sopraffina e una visione di gioco fuori dal comune. Anche in questo caso, però, le cifre sono alte: i belgi chiedono circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

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