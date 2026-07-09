Amorim ha individuato due profili per il trequartista: caccia ad Alajbegovic e Karetsas

Il primo nome sulla lista è un vero e proprio pallino di Zlatan Ibrahimovic: Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Salisburgo, è stato una delle grandi rivelazioni del Mondiale. A folgorare il club (e Ibra in primis, che lo ha esaltato pubblicamente dopo la prodezza contro il Qatar) sono state la sua progressione e la sua facilità di passo. Il problema? Costa caro. Il Leverkusen non si siede al tavolo per meno di 30 milioni di euro.