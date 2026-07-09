Collina: "Gli arbitri non sono influenzati da nessuno, nemmeno da Infantino"

Facendo un bilancio della prima parte dei Mondiali 2026, Collina ha detto che "nel complesso siamo soddisfatti. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un arco di tempo relativamente breve, è normale che qualcosa non sia andato come previsto". Tra gli epidosi analizzati da Collina, quello di un gol annullato (giustamente secondo l'ex arbitro italiano) all'Egitto, sul puntaggio di 1-0 per la squadra africana, nella gara degli ottavi poi vinta dall'Argentina per 3-2 e che ha provocato grandi polemiche.