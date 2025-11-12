La Delta cabrio

Le richieste di modelli su misura di solito pervenivano direttamente ai vertici dei vari marchi di sua stessa proprietà. Ca va sans dire. Una delle più note riguarda Lancia e la sua mitica Delta Integrale. Autrice di clamorose e indimenticate vittorie nei rally, icona di fine anni '80 fu una di quelle scelte dell'avvocato per uno dei suoi progetti di personalizzazione. Un pioniere, in questo senso. Chiese dunque di realizzarne una versione cabrio - benché non esistesse - a due posti e due porte per poter distinguersi in stile Angelli tra le vie di Sankt. Mortiz.

Un modello unico

Le modifiche non furono semplici e impegnarono gli addetti ai lavori per sei mesi. Il risultato fu comunque raggiunto e le esigenze del manager assecondate. Meccanicamente resta il 2.0 litri quattro cilindri da 250 CV con trazione integrale. Carrozzeria grigio metallizzata con capotte nera a contrasto. L'auto fu consegnata direttamente in Svizzera (che l'avvocato raggiungeva esclusivamente in elicottero) e percorse poco più che una manciata di chilometri nell'estate del 1992 per poi essere data in dote a un museo. Oggi il suo destino è incerto e potrebbe essere stata venduta a un privato negli ultimi anni. La sua leggenda sopravvive, così come quella dell'avvocato Gianni Agnelli.