Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

Quando Ferrari mise il suo motore da Formula 1 su una barca

Negli anni '50 i Cantieri Timossi di Azzano realizzarono la Arno XI, un idroplano da record per l'ingegnere e pilota Achille Castoldi

di Tommaso Marcoli
29 Dic 2025 - 15:53
© Foto da web

© Foto da web

Bisogna fare un passo indietro, prima di capire perché Enzo Ferrari abbia deciso di "prestare" il suo motore V12 da Formula 1 a un cantiere navale. Gli anni '50 sono un periodo di sperimentazione tecnica e di coraggio personale senza precedenti. Parliamo del decennio in cui si disputa la prima stagione di Formula 1, si corre ancora la 1000 miglia su strade aperte al pubblico e ogni occasione è buona per provare a battere un record di velocità. Non solo su strada, agli italiani - in particolare - "volare" sull'acqua piace parecchio.

L'idroplano con motore V12 Ferrari da record

1 di 7
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Un record ancora imbattuto
Arriviamo così al 15 ottobre 1953. Sul Lago d'Iseo, lo specchio d'acqua dove i bresciani - abilissimi velisti e velocisti - costruiscono e collaudano imbarcazioni tra le più belle, desiderate e potenti del mondo. Le sue acque calme e morbide, viste anche le dimensioni ridotte, sono l'ideale per cimentarsi in imprese a tutta velocità. Achille Castoldi, ingegnere e pilota, sale a bordo dell'Arno XI: raggiunge i 242,708 chilometri orari e conquista il record nella categoria di imbarcazioni entro gli 800 kg.
Motore Ferrari   
Castoldi apparteneva a una famiglia d'arte. Sia il fratello sia il cugino erano - a suo pari - ingegneri e appassionati di motonautica. Nell'ambiente si era guadagnato una certa reputazione che gli ha permesso di farsi amicizie influenti nel mondo dei motori. Le sfruttò per presentare il progetto direttamente a Enzo Ferrari che si offrì di vendergli un motore 4.5 litri V12 della 375 di Formula 1. I Castoldi aggiunsero due compressori volumetrici per portarlo a una potenza superiore ai 600 CV.
Imbattibile
L'Arno XI era un idroplano: un'imbarcazione che emerge completamente dall'acqua per via del suo scafo. Questa configurazione è particolarmente indicata per le sfide sportive. Nel 1953, pensare di costruire e pilotare questo tipo di natante con un motore V12 da Formula 1, è un'idea folle. Non esistevano pratiche e dotazioni di sicurezza codificate e mature, lo scafo era costruito in legno e il motore - seppur adeguatamente modificato - non era concepito per questo tipo di applicazione. Eppure, se ancora oggi il record della Arno XI resiste lo dobbiamo all'impavidità ed al coraggio di Achille Castoldi. Tra le figure di riferimento di una generazione di pionieri che non aveva paura di niente.

Ti potrebbe interessare

ferrari
formula 1
barca
motore
motore ferrari

Ultimi video

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

02:45
Ducati, un 2025 trionfante

Ducati, un 2025 trionfante che porta al centenario

01:21
Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025, che impresa in Marocco

01:28
Changan debutta in Italia

Changan debutta in Italia

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:36
Nuova Ferrari Amalfi

Nuova Ferrari Amalfi

15:57
La puntata del 23 dicembre #DriveUp

La puntata del 23 dicembre #DriveUp

02:39
Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

01:44
Hyundai Crater, concept per l'off-road

Hyundai Crater, concept per l'off-road

02:03
Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

02:15
Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

02:22
Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

02:51
Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

01:33
L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

01:32
Rachele Somaschini alla Dakar

Rachele Somaschini alla Dakar

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

I più visti di Drive Up

La collezione di auto da 200 milioni di Nick Mason dei Pink Floyd

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Cina da record: il veicolo raggiunge i 700 km/h in 2 secondi

Changan, ecco la casa cinese che disegna le sue auto a Torino

Sessant’anni senza auto nuove: il paradosso di Cuba

Tutte le auto di Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l'aereo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:46
L'Inter ritrova Acerbi: il centrale torna in gruppo dopo un mese di stop
17:46
Milan spietato sotto porta col cecchino Pulisic: per Chris un gol ogni due tiri
17:45
Furia Spalletti nello spogliatoio: "Sveglia, siete la Juve!". Il retroscena
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV
17:36
Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV
17:36
Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai