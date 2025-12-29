Quando Ferrari mise il suo motore da Formula 1 su una barca

Un record ancora imbattuto

Arriviamo così al 15 ottobre 1953. Sul Lago d'Iseo, lo specchio d'acqua dove i bresciani - abilissimi velisti e velocisti - costruiscono e collaudano imbarcazioni tra le più belle, desiderate e potenti del mondo. Le sue acque calme e morbide, viste anche le dimensioni ridotte, sono l'ideale per cimentarsi in imprese a tutta velocità. Achille Castoldi, ingegnere e pilota, sale a bordo dell'Arno XI: raggiunge i 242,708 chilometri orari e conquista il record nella categoria di imbarcazioni entro gli 800 kg.

Motore Ferrari

Castoldi apparteneva a una famiglia d'arte. Sia il fratello sia il cugino erano - a suo pari - ingegneri e appassionati di motonautica. Nell'ambiente si era guadagnato una certa reputazione che gli ha permesso di farsi amicizie influenti nel mondo dei motori. Le sfruttò per presentare il progetto direttamente a Enzo Ferrari che si offrì di vendergli un motore 4.5 litri V12 della 375 di Formula 1. I Castoldi aggiunsero due compressori volumetrici per portarlo a una potenza superiore ai 600 CV.

Imbattibile

L'Arno XI era un idroplano: un'imbarcazione che emerge completamente dall'acqua per via del suo scafo. Questa configurazione è particolarmente indicata per le sfide sportive. Nel 1953, pensare di costruire e pilotare questo tipo di natante con un motore V12 da Formula 1, è un'idea folle. Non esistevano pratiche e dotazioni di sicurezza codificate e mature, lo scafo era costruito in legno e il motore - seppur adeguatamente modificato - non era concepito per questo tipo di applicazione. Eppure, se ancora oggi il record della Arno XI resiste lo dobbiamo all'impavidità ed al coraggio di Achille Castoldi. Tra le figure di riferimento di una generazione di pionieri che non aveva paura di niente.