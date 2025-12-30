Dakar 2026: Defender pronta al debutto nella categoria Stock

In questo contesto, la presenza di Stéphane Peterhansel, 60 anni e 14 successi alla Dakar tra auto e moto, assume un valore quasi simbolico. Il pilota francese che ha attraversato epoche, mezzi e regolamenti, sceglie la categoria Stock per tornare a misurarsi con l’essenza del rally-raid. Il suo navigatore sarà Mika Metge.

Accanto a loro, un team giovane e affamato: Rokas Baciuška con Oriol Vidal, e Sara Price con Sean Berriman, tre equipaggi diversi per storia e sensibilità, ma uniti dalla stessa missione: portare la Defender OCTA alla vittoria.