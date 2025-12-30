Logo SportMediaset

Motorsport

Dakar 2026: Defender pronta al debutto nella categoria Stock

La leggenda del rally-raid guida la nuova Dakar D7X-R, vettura derivata dalla Defender OCTA, nella sfida più estrema del deserto suadita. Si parte sabato 3 gennaio per oltre 5.000 chilometri di prove speciali in due settimane

di Redazione
30 Dic 2025 - 10:04
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

C’è un nome che ha fatto la storia alla Dakar: Stéphane Peterhansel. E c’è un marchio che dell’avventura ha fatto una promessa: Defender. Nell'edizione 2026 del rally raid più famoso del mondo, questi due universi si incontrano nella sfida Stock, la nuova categoria che vede protagoniste le auto strettamente derivate dalla serie. La gara partirà sabato 3 gennaio, si correrà fino al 17 gennaio con arrivo nella città di Yanbu, sulle rive del Mar Rosso.

Defender alla Dakar: l'auto derivata dalla serie messa alla prova

Defender affronta la Dakar con un progetto tutto nuovo. La Defender Dakar D7X-R nasce dalla stessa architettura della Defender 110 di produzione, costruita nello stabilimento di Nitra, in Slovacchia, nel pieno rispetto dei regolamenti FIA che impongono l’utilizzo della scocca originale senza modifiche strutturali.
Sotto la carrozzeria batte il V8 biturbo da 4,4 litri della Defender OCTA, invariato nella sua essenza meccanica e alimentato con carburante sostenibile. La trasmissione resta quella della produzione, ma tutto è pensato per resistere a oltre 80 ore di guida al massimo della performance per due settimane, su circa 5.000 chilometri di prove speciali. Un esempio? Un serbatoio da 550 litri per affrontare tappe che superano gli 800 chilometri.

I colori della nuova Defender Octa D7X-R

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Peterhansel, il ritorno di "Monsieur Dakar"

In questo contesto, la presenza di Stéphane Peterhansel, 60 anni e 14 successi alla Dakar tra auto e moto, assume un valore quasi simbolico. Il pilota francese che ha attraversato epoche, mezzi e regolamenti, sceglie la categoria Stock per tornare a misurarsi con l’essenza del rally-raid. Il suo navigatore sarà Mika Metge.
Accanto a loro, un team giovane e affamato: Rokas Baciuška con Oriol Vidal, e Sara Price con Sean Berriman, tre equipaggi diversi per storia e sensibilità, ma uniti dalla stessa missione: portare la Defender OCTA alla vittoria.

