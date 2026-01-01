Mercato auto 2026: i modelli più attesi

Dacia allarga il proprio raggio d’azione e mette piede nel segmento C con C-Neo, un progetto che segue il nuovo corso del marchio: forme solide e un’impostazione robusta, coerente con quanto visto su Duster e Bigster. Dovrebbe essere una media moderna pensata per chi cerca versatilità e razionalità, attesa anche una ampia offerta di motorizzazioni e dovrebbe arrivare entro la fine del 2026.