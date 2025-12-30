La Cina proibirà le maniglie a scomparsa

Nuovo giro di vite per l'industria automobilistica in Cina. A partire dal 2027, il Governo vieterà la costruzione e la commercializzazione di automobili dotate di maniglie a scomparsa con comando elettrico. Sembra che la decisione sia dovuta a una serie preoccupante di incidenti mortali, per cui gli occupanti e soccorritori non sono riusciti a uscire e ad accedere al veicolo dopo una collisione.

Per sicurezza

La sicurezza - dunque - è all'origine del divieto. A metà dicembre, il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione cinese ha pubblicato una bozza di norma in cui stabiliva che qualsiasi autovettura con peso inferiore a 3,5 tonnellate debba utilizzare maniglie che mantengano la funzionalità meccanica dopo un incidente. Le maniglie retrattili sono presenti - soprattutto - su automobili elettriche di nuova generazione come Tesla Model S e BYD Seal.

Trascurabile

I costruttori sostengono che questa soluzione non sia soltanto estetica e consenta di guadagnare in efficienza. I benefici reali - però - sembrano trascurabili: nell'ordine dei 0,6 kWh risparmiati ogni 100 km. Il divieto in Cina potrebbe avere ripercussioni globali. Il Paese è ormai il primo esportatore di automobili e se sul mercato interno queste maniglie saranno vietate, difficile credere che le vetture d'esportazione vi saranno equipaggiate. Allo stesso modo, i marchi Occidentali che costruiscono e vendono in Cina saranno soggetti al divieto e dovranno quindi rivedere le loro strategie di design. L'era delle maniglie a scomparsa potrebbe essere finita per sempre.