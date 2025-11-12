Logo SportMediaset

Questa Rolls-Royce è piena di oro e costa 2,5 milioni di euro

La casa di Goodwood celebra il secolo della sua ammiraglia con la “Centenary Private Collection”: una serie limitata che intreccia oro, artigianato e memoria, trasformando l’automobile in racconto storico

di Redazione Drive Up
12 Nov 2025 - 09:07
Un secolo dopo la nascita della prima Phantom, Rolls-Royce firma un tributo che va oltre il lusso. La nuova Phantom Centenary Private Collection, limitata a soli 25 esemplari, è un viaggio attraverso cento anni di ingegneria, eleganza e simbolismo. Ogni vettura propone soluzioni ultra esclusive tra incisioni al laser, ricami, tessuti stampati ad alta risoluzione e intarsi in legno con foglia d’oro 24 carati che compongono una narrazione che unisce passato e presente in modo inedito.

Rolls-Royce oltre il lusso: questa Phantom è piena di oro

Per pochissimi
Frutto di tre anni di sviluppo e oltre 40.000 ore di lavoro, la Centenary è l’espressione più raffinata del “Bespoke Collective”, il gruppo di artigiani e designer che dà forma ai desideri dei clienti Rolls-Royce. Gli interni evocano le epoche attraversate dal modello: dai viaggi pionieristici di Henry Royce alle luci di Hollywood, quando la Phantom accompagnava divi e registi sul red carpet. Volontà che si riscontra ance anche nella scelta dei materiali con pelle e tessuti che si alternano come nelle prime versioni degli anni Venti, quando il sedile del conducente era funzionale e quello posteriore una suite su ruote.
Oro vero
All’esterno domina una livrea bicolore creata ad hoc, dal riflesso metallico ottenuto con particelle iridescenti di vetro frantumato. Ma il dettaglio che definisce questa edizione è lo Spirit of Ecstasy in oro massiccio, modellato sulla fusione originale del 1925 e rifinito con placcatura a 24 carati. Anche il poderoso V12 da 6,75 litri riceve una copertura bianca con dettagli dorati, simbolo della meccanica che ha reso immortale la Phantom. Ne saranno prodotti soltanto 25 esemplari ciascuno disponibile a un prezzo di 2,5 milioni di euro.

