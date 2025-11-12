Per pochissimi

Frutto di tre anni di sviluppo e oltre 40.000 ore di lavoro, la Centenary è l’espressione più raffinata del “Bespoke Collective”, il gruppo di artigiani e designer che dà forma ai desideri dei clienti Rolls-Royce. Gli interni evocano le epoche attraversate dal modello: dai viaggi pionieristici di Henry Royce alle luci di Hollywood, quando la Phantom accompagnava divi e registi sul red carpet. Volontà che si riscontra ance anche nella scelta dei materiali con pelle e tessuti che si alternano come nelle prime versioni degli anni Venti, quando il sedile del conducente era funzionale e quello posteriore una suite su ruote.

Oro vero

All’esterno domina una livrea bicolore creata ad hoc, dal riflesso metallico ottenuto con particelle iridescenti di vetro frantumato. Ma il dettaglio che definisce questa edizione è lo Spirit of Ecstasy in oro massiccio, modellato sulla fusione originale del 1925 e rifinito con placcatura a 24 carati. Anche il poderoso V12 da 6,75 litri riceve una copertura bianca con dettagli dorati, simbolo della meccanica che ha reso immortale la Phantom. Ne saranno prodotti soltanto 25 esemplari ciascuno disponibile a un prezzo di 2,5 milioni di euro.