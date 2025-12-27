Nick Mason non è soltanto una leggenda del rock, ma anche uno dei collezionisti d’auto più rispettati al mondo. Nel suo garage trovano spazio circa 40 vetture sportive e da competizione, per un valore complessivo stimato attorno ai 200 milioni di sterline. Il gioiello assoluto della collezione è una Ferrari 250 GTO del 1962, una delle sole 36 costruite: acquistata nel 1978 per 37.000 sterline, oggi è valutata oltre 40 milioni. L’auto, terza assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1962, non è mai stata restaurata.