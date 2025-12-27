La collezione di auto di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd
Dalla Ferrari più preziosa del mondo alle leggendarie auto da corsa del Novecento: Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, custodisce una delle collezioni automobilistiche private più importanti e iconiche in assoluto, un patrimonio che unisce musica, motorsport e storia dell’ingegneriadi Redazione Drive Up
Nick Mason non è soltanto una leggenda del rock, ma anche uno dei collezionisti d’auto più rispettati al mondo. Nel suo garage trovano spazio circa 40 vetture sportive e da competizione, per un valore complessivo stimato attorno ai 200 milioni di sterline. Il gioiello assoluto della collezione è una Ferrari 250 GTO del 1962, una delle sole 36 costruite: acquistata nel 1978 per 37.000 sterline, oggi è valutata oltre 40 milioni. L’auto, terza assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1962, non è mai stata restaurata.
Accanto alla 250 GTO figurano altre Ferrari di grande rilievo, come la 512S utilizzata durante le riprese del film Le Mans di Steve McQueen, una F40, una GTB/4 Daytona, una 250 MM del 1953 e una LaFerrari. La collezione include anche autentiche icone del motorsport: una Bugatti Type 35B del 1927, una Maserati 250F del 1957, una Maserati Birdcage, una Jaguar D-Type del 1955 e una McLaren F1 GTR del 1996, oltre a diversi Aston Martin storici.
Una volta l'anno
Parte di questo patrimonio viene mostrato al pubblico in occasione del Middlewick House Open Garden, evento annuale che si tiene nella residenza settecentesca di Mason nel Wiltshire. Un appuntamento diventato un punto di riferimento per appassionati e club automobilistici, capace di unire cultura motoristica e beneficenza, confermando il ruolo di Nick Mason come custode di una straordinaria eredità su quattro ruote.