Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Storiche

Le auto d'epoca sono un tesoro da oltre 2 miliardi l'anno

Il Classic Car Auction Yearbook fotografa un mercato da 2,18 miliardi di dollari: tanti record, compratori più giovani, online in crescita costante

di Redazione Drive Up
11 Nov 2025 - 13:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

l collezionismo automobilistico cambia pelle. Sono finiti i tempi degli offerenti in giacca di tweed. L’ultima edizione del Classic Car Auction Yearbook mostra un settore in fermento nonostante l’incertezza globale: 73% di lotti venduti e un fatturato di 2 miliardi e 180 milioni di dollari, con una media di 255 mila per vettura, leggermente in calo rispetto alla stagione precedente. A dominare la scena sono modelli che hanno già scritto la storia e auto contemporanee destinate a diventare icona in tempi rapidissimi.
Record su record
Il record assoluto è della Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954, battuta da RM Sotheby’s per 53,9 milioni di dollari. Ma il dato più sorprendente arriva dall’età degli acquirenti e dai modelli più richiesti: supercar moderne, Pagani in testa, insieme a Ruf e Singer, entrano nella top 100 con numeri mai visti. Una svolta generazionale che porta in asta compratori tra i 20 e i 40 anni, ricchi e decisi a investire nelle auto dei loro sogni, quelle del nuovo millennio.
Ferrari sempre le preferite
Al vertice del mercato resistono i pezzi unici e le auto con pedigree sportivo stellare. Oltre alla Mercedes da primato, spiccano la Ferrari 250 LM da oltre 34 milioni di euro, la Daytona SP3 venduta in beneficenza a Monterey per 26 milioni di dollari, la 250 GT California Spider e una Ford GT40 MkII del 1966. Ferrari domina ancora la classifica del fatturato totale con una quota del 23,46%, seguita da Porsche al 16,61%, mentre il mercato americano continua a trainare marchi come Chevrolet, BMW, Ford e Dodge. Intanto l’online si consolida come canale determinante: trentotto vetture da oltre un milione di dollari sono state aggiudicate via web e Bring a Trailer si conferma leader grazie alla crescita esplosiva iniziata nel post-pandemia.

Ti potrebbe interessare

auto d'epoca
auto storiche
mercedes
ferrari
porsche
asta sotheby's
sotheby’s

Ultimi video

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

I più visti di Drive Up

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

Ferrari, così è troppo bello. Piloti e costruttori: il mondiale WEC è tuo!

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

Tutte le auto di Jannik Sinner

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Djokovic si eleva al mito ad Atene
15:47
Djokovic si eleva al mito ad Atene
15:47
Rocchi sul giallo a Hojlund in Bologna-Napoli: "Era da rosso, ma sbagliata la reazione di Ferguson"
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH
15:47
Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"
Conte e De Laurentiis
15:46
Contatto Conte-AdL, cosa si sono detti: ampie garanzie, anche sul mercato
15:38
La Grande Panda conquista l'Europa