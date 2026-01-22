Logo SportMediaset

Toyota farà un'altra auto sportiva

La conferma arriva dal Presidente di Gazoo Racing ma il debutto sarà tra 4 o 5 anni

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 13:36
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Da quando Toyota ne ha annunciato l'indipendenza, Gazoo Racing non smette di sorprendere. La GR Yaris aveva lasciato già intendere che una dimensione più emozionale avrebbe iniziato in qualche modo a riguardare e a definire il futuro. Una conferma è arrivata con la GR Corolla che - seppur destinata ai soli USA - ha raccolto un certo entusiasmo. A infiammare definitivamente le ambizioni, la supercar GR GT: equipaggiata con un inedito motore 4.0 litri V8. La festa non è ancora finita.
Motore posteriore
Tomoya Takahashi - Presidente di Gazoo Racing - ha confermato le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane: GR è al lavoro su di una nuova sportiva a motore posteriore centrale. Questo sarà un 2.0 litri quattro cilindri inedito che Toyota sta sviluppando e costruendo specificatamente per applicazioni sportive. Il suo intervallo di potenza dovrebbe essere compreso tra i 400 e i 600 CV. Un valore che lascia intendere un grado di coinvolgimento piuttosto elevato considerando anche l'ideale collocamento strutturale.
Collaudi già iniziati
Un'auto pensata per chi ama la guida, dunque, che deve in ogni caso assecondare richieste più normative che di mercato. Il nuovo motore - secondo quanto dichiarato da Takahashi - potrà essere elettrificato e sarà destinato a numerose altre applicazioni. Se la prossima sportiva sarà ibrida, è presto per dirlo: il processo di sviluppo è di recente entrato nella "fase uno" e ciò richiede ancora del tempo prima di incontrarla per strada. Nello specifico, parliamo di almeno 4 o 5 anni. Non ci resta che aspettare.

toyota
auto sportiva

