Toyota l'ha fatto di nuovo: la Yaris GR da pista è realtà!

Ci saranno soltanto 200 esemplari della GR Morizo RR per il Giappone e per l'Europa

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 14:55
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ormai è chiaro che Toyota vuole prendersi la scena. Dopo la decisione di separare le attività GR dal resto di Toyota - concentrandosi sullo sviluppo di sportive di nuova generazione - ecco l'ennesimo coup de théâtre di un marchio che non nasconde più le proprie ambizioni. La GR Yaris Morizo RR è la massima espressione di sportività e prestazioni applicate a una vettura compatta di serie.

Toyota GR Yaris Morizo RR: il piccolo genio diventa piccola peste

Su misura
Tutta l'esperienza acquisita nel motorsport e tutta la passione di Akio Toyoda - proprietario del gruppo, il cui nome in pista è proprio Morizo - sono riversata in quest'ultima evoluzione del piccolo genio divenuto piccola peste. La trasmissione, ad esempio, è automatica ed è la stessa utilizzata sulla Corolla GR negli Stati Uniti d'America; le sospensioni sono stato calibrate per una migliore resa in pista e c'è una nuova modalità di guida che ripartisce la coppia al 50:50
Per pochi
L'aspetto è stato aggiornato con l'introduzione del cofano anteriore in fibra di carbonio e di un vistosto alettone di colore nero. La tinta per la carrozzeria sembra anch'essa specifica e anche i cerchi di color bronzo - con pinze freno gialle a vista - sono un inedito per il modello. Toyota non ha specificato la potenza, tuttavia c'è da aspettarsi un valore al di sopra di qualsiasi altra GR Yaris precedente. Ne saranno prodotte soltanto 200 equamente divise tra Giappone ed Europa. Per acquistarne ci si dovrà registrare a una speciale "lotteria" sperando di essere estratti. Buona fortuna.

