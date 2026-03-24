Motorizzazioni

Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 KW e 77KW. Tre le potenze: 167 CV, 224 CV e poi 343 CV. La versione più potente è abbinata alla batteria più capiente e soprattutto è dotata di trazione integrale. Quel più identifica anche lo spazio a bordo. Aumenta di capacità rispetto alle altre versioni. È pensata per le famiglie con un bagagliaio da 416 litri. Il frontale “Hammer head” ricorda la testa di un martello, non c'è la griglia, nuovi i fari a Led. I materiali sostenibili impreziosiscono un ambiente interno curato nei dettagli. Doppio schermo, da 7 pollici quello posizionato dietro il volante per le informazioni al guidatore, sono 14 i pollici dello schermo centrale. La guida è piacevole, la C-HR+ è agile tra le curve di Faro, la risposta immediata dell'acceleratore è un qualcosa che solo le auto elettriche possono dare.

Risparmio energetico

Diverse caratteristiche riducono l'impatto dei sistemi di condizionamento sull'autonomia di guida, senza compromettere il comfort dell’abitacolo. Il sistema fornisce un funzionamento a due livelli. Aria fresca con bassa umidità viene introdotta nella cabina superiore, aiutando a prevenire l'appannamento, mentre aria calda viene ricircolata nella parte inferiore intorno ai piedi degli occupanti, migliorando le prestazioni di riscaldamento e risparmiando energia. Una pompa di calore innovativa è progettata per un basso consumo energetico e un'elevata efficienza. Utilizza energia termica proveniente dall'aria esterna per riscaldare l'abitacolo, riducendo il consumo energetico rispetto a un sistema standard. La modalità ECO del condizionatore focalizza il riscaldamento sul conducente quando gli altri sedili sono liberi, con il volume e la temperatura controllati e i riscaldamenti di sedili e volante attivati. Questo crea uno spazio caldo conservando la carica della batteria.

Programma WE TOYOTA

E poi c'è il programma WE TOYOTA. Ovvero la possibilità di accumulare crediti ogni qual volta ci si mette alla guida. Più efficienza, significa più vantaggi. Una sorta di raccolta punti monitorabile sull’app e in continuo aggiornamento. Crediti spendibili nel mondo Toyota per ottenere sconti su: manutenzione, assicurazione o addirittura sull'acquisto di una nuova vettura.

I prezzi

Sono 3 gli allestimenti: C-HR+, Icon e Premium. Si parte da 40.800 euro per la versione d’ingresso con batteria da 57,7 kWh e motore da 167 CV a trazione anteriore. Si sale con la Icon, che adotta la batteria più grande da 77 kWh e una potenza di 224 CV, con un prezzo di 43.800 euro. Infine, la Premium, unica con trazione integrale e doppio motore per una potenza complessiva di 343 CV, proposta a 49.800 euro. Al lancio sono previste anche formule promozionali che abbassano il prezzo d’attacco fino a circa 36.950 euro.