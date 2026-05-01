Personaggi Una supercar da 20 milioni rubata a Montecarlo

Il valore del colpo è da capogiro: la sola One:1 è stimata circa 22 milioni di dollari. Si tratta della prima "megacar" al mondo, chiamata così per il suo incredibile rapporto peso-potenza di 1:1, capace di erogare 1.360 cavalli (esattamente un megawatt) per 1.360 kg di peso. L'esemplare di Adrian Sutil è facilmente riconoscibile: identificato come il telaio #7107, presenta una carrozzeria in fibra di carbonio a vista impreziosita da distintive strisce rosa