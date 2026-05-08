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100 km con un litro di gasolio: il "miracolo" Volkswagen

La XL1 dimostrò l'incredibile efficienza del motore a gasolio abbinato a un'unità elettrica

di Tommaso Marcoli
08 Mag 2026 - 14:52
© Ufficio Stampa

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Sono passati tredici anni da quando Volkswagen presentò la XL1. Un modello di automobile che aveva più la funzione di "laboratorio su ruote" piuttosto che un modello di serie. L'obiettivo dichiarato era ambizioso: percorrere 100 km con un solo litro di gasolio. Il marchio tedesco diede fondo a tutte le conoscenze in materia di termo e aerodinamica, scienze dei materiali e ingegneria per riuscirci.

La Volkswagen da 100 km con un litro di gasolio

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A tutto diesel
I primi anni '10 di inizio millennio hanno visto il trionfo tecnico e commerciale del motore a gasolio. In Europa - sotto il fortissimo impulso tedesco - era il carburante preferito: scelto da milioni di automobilisti, applicato sulla maggior parte dei veicoli. Utilitarie incluse (come la Lupo e la Fiat Panda). Insomma, ciò che oggi è ibrido o elettrico, prima andava a diesel. Il futuro della mobilità, sembrava questo. Volkswagen decise di investire ingenti risorse per realizzare un modello il più efficiente possibile.
Incredibile
Il centro di ricerca e sviluppo ipotizzò che l'ibrido fosse la soluzione ideale per lo scopo. Il motore principale fu un 800 cc bicilindrico da 48 CV abbinato a un'unità elettrica da 27 CV, collegata a una batteria da 5,5 kWh (50 km di autonomia a zero emissioni). La XL1 consumava 0,9l/100 km ed emetteva 21g/km di CO2. Un risultato straordinario. Ne furono prodotti soltanto 250 esemplari, ognuno venduto a un prezzo di 111 mila euro. Un modello di automobile che - tutto sommato - farebbe comodo anche oggi.

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