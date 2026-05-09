Livorno, Esciua: "Venturato in pole position per il rinnovo"

"Se vogliamo sperare di arrivare in B in due anni dobbiamo essere uniti, tutto l'ecosistema deve dare una mano, ed essere propositivi". Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente del Livorno Joel Esciua confermando che l'allenatore Roberto Venturato è una delle prime scelte sulle quali basare il progetto per la prossima stagione. Confermato al momento anche Alessandro Doga che potrebbe continuare a lavorare come direttore sportivo. "Siamo una società senza debiti - ha sottolineato Esciua - che non ha fatto ricorso al credito sportivo. Per questa stagione c'è da investire molto sulle strutture, sull'organizzazione societaria e sui giovani oltre che sulla prima squadra. Con mister Venturato siamo ancora in situazione di dialogo non è questione economica, è vedere se le sue ambizioni e i nostri obiettivi coincidono. Lui ha le idee chiarissime sui giocatori che servono. Abbiamo tre o quattro opzioni ma lui è in pole position".