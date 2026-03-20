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Edizioni speciali

La bici Bugatti che costa più di una Toyota

Si chiama Factor One ed è progettata come un’auto da corsa in miniatura. Il telaio è interamente in fibra di carbonio, sagomato per tagliare l’aria con la minima resistenza. La livrea riprende l’iconico blu bicolore Bugatti, mentre lungo il telaio campeggia la scritta del marchio. La ricerca maniacale della leggerezza continua nei dettagli. Le ruote pesano appena 1.298 grammi. In carbonio sono anche reggisella, corone, pedivelle e persino i rotori dei freni, che adottano una struttura composita con anima centrale nello stesso materiale. Per completare il pacchetto, pneumatici sviluppati su misura insieme a Continental. Bugatti non comunica cifre ufficiali, ma è Factor Bikes a sciogliere ogni dubbio: si parte da 21.700 euro

20 Mar 2026 - 08:39
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bici
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