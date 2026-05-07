Curiosità

Dimentica una Bugatti Chiron alla pompa di benzina

Gaffe milionaria: il proprietario di una Chiron Pur Sport sradica il tubo e se la cava con un risarcimento da 200 dollari.

di Redazione Drive Up
07 Mag 2026 - 09:41
© instagram

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Ci sono errori che costano caro, e altri che diventano semplicemente virali per l'assurdità del contrasto. È il caso di un video catturato dalle telecamere di sicurezza di un'area di servizio in California che mostra il proprietario di una Bugatti Chiron Pur Sport ripartire dopo il rifornimento dimenticando la pistola della benzina ancora inserita nel serbatoio.
Rarissima
Una scena quasi comica, se non fosse che la protagonista è una delle hypercar più esclusive e costose del pianeta, prodotta in appena 60 esemplari con un prezzo medio che sfiora i 3,6 milioni di dollari (oltre 4 milioni al cambio attuale per gli esemplari più accessoriati). La Pur Sport non è una Chiron "comune": è la variante con un'aerodinamica esasperata, un enorme alettone fisso e rapporti del cambio accorciati per bruciare lo scatto bruciante del suo W16 da 1.500 CV. Fortunatamente, l'incidente non ha causato incendi.
Solo una multa
L'automobilista se l'è cavata con una cifra irrisoria rispetto al valore del mezzo: circa 200 dollari versati alla stazione di servizio per coprire i danni all'attrezzatura di rifornimento. Una "mancia" se paragonata ai costi di manutenzione di una Bugatti, dove un solo treno di pneumatici può costare decine di migliaia di euro. Resta la lezione, valida anche per chi non guida un "mostro" da 400 km/h: la fretta è cattiva consigliera.

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