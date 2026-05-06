Il leggendario fuoristrada di Gilles Villeneuve

Insolito

Il Bronco non era però un fuoristrada qualunque, ma un riflesso della sua ossessione per la meccanica. Gilles lo aveva trasformato in una vera "bestia" da spedizione: parafanghi allargati, doppia sospensione, doppi serbatoi di carburante e un motore 5.0 V12 modificato con cambio Doug Nash a 5 marce derivato dalle drag race. L'interno non era da meno, con sedili Recaro e un verricello meccanico.

Passaggio in Ferrari

Il passaggio alla Ferrari arrivò poco dopo, quando Enzo Ferrari vide in quel giovane canadese lo stesso spirito di Tazio Nuvolari. Nonostante un primo test a Fiorano non esaltante, "Il Commendatore" decise di dargli una possibilità, realizzando il terzo desiderio di Gilles: correre per la Scuderia. La sua carriera si interruppe tragicamente a Zolder nel 1982, ma il suo Bronco è rimasto una capsula del tempo. Il veicolo è giunto fino a noi esattamente come Villeneuve lo aveva lasciato.