Questa bicicletta costa più di una Toyota Yaris

Carbonio ovunque, come su una hypercar

Si chiama Factor One ed è progettata come un’auto da corsa in miniatura. Il telaio è interamente in fibra di carbonio, sagomato per tagliare l’aria con la minima resistenza. La livrea riprende l’iconico blu bicolore Bugatti, mentre lungo il telaio campeggia la scritta del marchio. La ricerca maniacale della leggerezza continua nei dettagli. Le ruote pesano appena 1.298 grammi. In carbonio sono anche reggisella, corone, pedivelle e persino i rotori dei freni, che adottano una struttura composita con anima centrale nello stesso materiale. Per completare il pacchetto, pneumatici sviluppati su misura insieme a Continental.

Prezzo da capogiro

Bugatti non comunica cifre ufficiali, ma è Factor Bikes a sciogliere ogni dubbio: si parte da 21.700 euro.Più di quanto serva per portarsi a casa un’auto nuova come una Toyota Yaris Hybrid (19.950 euro). Una cifra che racconta bene la filosofia del progetto. Non una semplice bicicletta, ma un oggetto da collezione pensato per chi vuole lo stesso livello di esclusività di una hypercar… anche su pedali.