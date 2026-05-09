Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner solido al debutto, secco 2-0 a Ofner

LA PARTITA

Dopo il bye al primo turno, cominciano gli Internazionali d’Italia 2026 anche per Jannik Sinner, chiamato a confrontarsi con Sebastian Ofner sul Centrale del Foro Italico: quello tra l’altoatesino e l’austriaco è il primo confronto diretto nel circuito maggiore, visto che l’unico precedente risale al Challenger di Ortisei del 2019. Sinner vuole instradare subito il match sui propri binari e inizia quindi a martellare nei suoi turni in battuta, trovando il break che spezza l’equilibrio nel quarto game. Ofner punta allora sulla forza dei suoi colpi per provare a restare in partita, ma non riesce a reggere il ritmo dell’azzurro e crolla 6-3 nel primo set. Il tennista nato a Bruck an der Mur subisce il contraccolpo e perde immediatamente la battuta anche nel primo gioco del secondo set, mentre nel terzo riesce a restare a galla annullando una palla break. Sebastian mostra orgoglio e tiene viva la partita finché riesce, ma Jannik mette fine al match con il 6-4 finale, dopo qualche interruzione dovuta a un paio di malori sugli spalti. Sinner si gode quindi un debutto vincente e si qualifica, senza troppi problemi, al terzo turno: ad attenderlo ci sarà uno tra Mensik e Popyrin.