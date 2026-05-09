Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner solido al debutto, secco 2-0 a Ofner
Il numero 1 al Mondo si impone 6-3, 6-4 sul Centrale del Foro Italico: prossimo avversario uno tra Mensik e Popyrin
Nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz (assente quest’anno per infortunio), l’azzurro riparte dal netto successo per 6-3, 6-4 contro Sebastian Ofner. Il numero 1 al Mondo domina sul Campo Centrale del Foro Italico e stacca il pass per il terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Roma, dove il suo sfidante sarà Mensik o Popyrin.
LA PARTITA
Dopo il bye al primo turno, cominciano gli Internazionali d’Italia 2026 anche per Jannik Sinner, chiamato a confrontarsi con Sebastian Ofner sul Centrale del Foro Italico: quello tra l’altoatesino e l’austriaco è il primo confronto diretto nel circuito maggiore, visto che l’unico precedente risale al Challenger di Ortisei del 2019. Sinner vuole instradare subito il match sui propri binari e inizia quindi a martellare nei suoi turni in battuta, trovando il break che spezza l’equilibrio nel quarto game. Ofner punta allora sulla forza dei suoi colpi per provare a restare in partita, ma non riesce a reggere il ritmo dell’azzurro e crolla 6-3 nel primo set. Il tennista nato a Bruck an der Mur subisce il contraccolpo e perde immediatamente la battuta anche nel primo gioco del secondo set, mentre nel terzo riesce a restare a galla annullando una palla break. Sebastian mostra orgoglio e tiene viva la partita finché riesce, ma Jannik mette fine al match con il 6-4 finale, dopo qualche interruzione dovuta a un paio di malori sugli spalti. Sinner si gode quindi un debutto vincente e si qualifica, senza troppi problemi, al terzo turno: ad attenderlo ci sarà uno tra Mensik e Popyrin.