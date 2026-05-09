Lite Davis-Dossena, l'Udinese non ci sta: "Vergognosi insulti razzisti di un giocatore del Cagliari"

Nel post-partita, una volta ritornata la calma, i due allenatori avevano fornito versioni diverse dell'accaduto. Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, si è espresso così: "Ho avuto una percezione molto confusa dalla panchina. Il mio giocatore (Dossena, ndr) mi ha riferito che non ha detto nulla, credo in lui perché ha dei valori importanti. Però mi dispiace perché non è stato un bel finale".