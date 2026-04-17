Tennis, WTA Stoccarda: in palio una Porsche 911

Fuoriserie

Trattandosi della sua città e della "sua" arena, Porsche - oltre a sostenerne l'organizzazione - offre alla vincitrice una 911 Carrera S cabriolet. Leggendaria automobile sportiva, rappresenta l'essenza stessa del marchio ed è un sogno per molti appassionati. L'ultima generazione (serie 992.2) eroga 480 CV dal suo mitico motore boxer 6 cilindri, che le permettono di raggiungere i 100 km/h in 3,7 secondi. Il modello messo a disposizione per il torneo è di colore Cartagena Yellow Metallic mentre il suo valore è attorno ai 170 mila euro.

Una lunga tradizione

Il torneo femminile di Stoccarda è da quasi 50 anni che mette assegna una Porsche alla vincitrice. Per la stragrande maggioranza delle edizioni, si è trattato di una 911 con pochissime eccezioni a fine anni '70 e metà anni '90 (quando fu sostituita dalle 924 e da Cayman o Boxster). Tuttavia, le rassegne più recenti - anche per questioni di marketing - assegnarono le prime Porsche elettriche: dal 2021 al 2024 Taycan mentre nel 2025 toccò a Macan. Quest'anno si torna alle "origini", e chi vincerà potrà tornare a casa con il vento tra i capelli e ascoltando una delle melodie più riuscite e apprezzate della storia dell'automobile.