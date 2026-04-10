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Record

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti Bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Una cifra già estrema, giustificata da una meccanica fuori scala: motore W16 quad-turbo da oltre 1.500 cavalli, che può arrivare fino a 1.825 CV con carburante da competizione. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti - tenendo in considerazione le personalizzazioni - il costo del "garage" è attorno ai 70 milioni di euro

10 Apr 2026 - 09:10
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