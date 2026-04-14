Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

La nuova Nissan Juke si presenta
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Sembra un prototipo, sarà soltanto elettrica e arriverà nel 2027di Redazione Drive Up
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La terza generazione della Nissan Juke sembra uscita direttamente da un laboratorio di design. Eppure la sua forma definitiva sarà proprio come mostrata in foto. D'altronde il SUV compatto giapponese si è sempre distinto per un'identità stilistica molto marcata, sicuramente divisiva. Anche in questo caso, o troverà consensi unanimi oppure aspre critiche. Il modello sarà costruita a Sunderland (nel Regno Unito) e debutterà nella primavera 2027.
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Tutta nuova
La novità più importante - oltre allo stile inedito - è sicuramente la motorizzazione: esclusivamente elettrica. Questa andrà ad affiancare l'attuale generazione benzina e full hybrid, che non uscirà dal listino ma completerà la gamma. “L’Europa è centrale per la strategia di elettrificazione di Nissan, che conferma decisamente il suo impegno verso un futuro elettrico”, spiega Massimiliano Messina, CEO di Nissan Europa. “Con la nostra prima Juke elettrica raggiungeremo nuovi clienti, ampliando la possibilità di scelta nel nostro portfolio di auto elettrificate”, ha aggiunto Clíodhna Lyons, vice presidente di Nissan Europa.
Impegno convinto
La base tecnica è condivisa con la Leaf e anche l'abitacolo dovrebbe riflettere la stessa impostazione, con due schermi da 12,3" e 14,3" per quadro strumenti e intrattenimento di bordo. Sebbene non ci siano ancora indicazioni in merito, è possibile che l'offerta di motorizzazioni si articoli con una versione da 177 CV e una da 218 CV. Due anche i tagli di batteria che potrebbero esseri proposti, ovvero, da 52 e 75 kWh per valori di autonomia compresi tra 400 e 600 km.