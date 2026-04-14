Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

Tutta nuova

La novità più importante - oltre allo stile inedito - è sicuramente la motorizzazione: esclusivamente elettrica. Questa andrà ad affiancare l'attuale generazione benzina e full hybrid, che non uscirà dal listino ma completerà la gamma. “L’Europa è centrale per la strategia di elettrificazione di Nissan, che conferma decisamente il suo impegno verso un futuro elettrico”, spiega Massimiliano Messina, CEO di Nissan Europa. “Con la nostra prima Juke elettrica raggiungeremo nuovi clienti, ampliando la possibilità di scelta nel nostro portfolio di auto elettrificate”, ha aggiunto Clíodhna Lyons, vice presidente di Nissan Europa.

Impegno convinto

La base tecnica è condivisa con la Leaf e anche l'abitacolo dovrebbe riflettere la stessa impostazione, con due schermi da 12,3" e 14,3" per quadro strumenti e intrattenimento di bordo. Sebbene non ci siano ancora indicazioni in merito, è possibile che l'offerta di motorizzazioni si articoli con una versione da 177 CV e una da 218 CV. Due anche i tagli di batteria che potrebbero esseri proposti, ovvero, da 52 e 75 kWh per valori di autonomia compresi tra 400 e 600 km.