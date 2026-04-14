De Laurentiis aggiunge alla sua collezione un'auto da 2,4 milioni

Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive. La sua collezione - per quanto noto - conta di 31 vetture di alto livello, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Una passione di cui non si sa molto, dato che il Presidente è conosciuto per tenere piuttosto riservata la sua vita privata. Dell'ultimo acquisto - però - si conosce il prezzo: 2.360.000 euro.

Pezzi rari

La fuoriserie è entrata nel garage della Filmauro: la holding che controlla tutte le attività dell'imprenditore, incluso il Calcio Napoli. Non è stato resto noto il marchio nè, tantomeno, il modello dell'automobile in questione. Facendo un totoveicoli, quelle - se non consideriamo il segmento epoca - oggi disponibili a una simile cifra sono pochissime. Le due "candidate" più probabili sarebbero la McLaren W1 (quasi 1.300 CV e soltanto 399 esemplari prodotti) e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del Cavallino.

Tedesche le preferite

In ogni caso, De Laurentiis sembra essere un grande appassionato di Porsche. Marchio che attualmente non offre alcun nuovo modello per quella cifra (a meno che non si parli Carrera GT o 918 spyder, ma sono d'epoca) ma di cui l'imprenditore è collezionista. Nel suo garage figurano modelli come 911 Turbo 930 Flat Nose del 1986; 911 R del 2016; 991 GT2 RS del 2018; 901 cabriolet Protype del 1964 e una 959 Komfort del 1987. Altri modelli comprendono Ferrari e Mercedes che - da quanto si apprende dal bilancio della Filmauro - sarebbero custoditi in Italia.