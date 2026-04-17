Sydney Sweeney da urlo con una Chevrolet Camaro
La 28enne fotografata insieme a una vera icona dell'automobilismo USAdi Redazione Drive Up
A Hollywood e sui set fotografici, Sydney Sweeney è oggi l'attrice più richiesta, attesa e chiacchierata. Un talento artistico versatile, supportato da una presenza scenica esplosiva e provocante che ben la supporta nel portare in scena personaggi intriganti (Euphoria), ambigui (The Voyeurs) o dalla dubbia moralità (C'era una volta a...Hollywood). Il suo è un successo planetario ma fortemente legato a un'identità Made in USA, come dimostrano le ultime foto con un'icona a stelle e strisce.
Leggendaria
L'attrice - di recente tornata in onda con la terza stagione di Euphoria - è stata fotografata in compagnia di una Chevrolet Camaro SS del 1969. Una leggenda dell'automobilismo americano, sinonimo stesso di Muscle Car. Sotto il cofano "pulsa" un motore 5.3 litri V8 aspirato da 275 CV. Linee tese e spigolose scolpiscono una carrozzeria massiccia, che non passa inosservata per strada - vuoi anche per il suono "brutale" degli otto cilindri.
Che stile
La 28enne Sweeney s'intona perfettamente con l'identità visiva dell'automobile. Canottiera a costine bianca, capello raccolto ma arruffato, eyeliner pesante, blue jeans e sigaretta tra le dita: una rappresentazione delle motor girls anni '70. D'altronde la giovane stella del cinema non ha mai nascosta il suo personale apprezzamento per tutto ciò che è pienamente americano, a costo di far discutere. Dalle posizioni politiche, alle pubblicità esplicite, Sydney Sweeney sa sicuramente come far parlare di sé.