Sydney Sweeney da urlo con una Chevrolet Camaro

A Hollywood e sui set fotografici, Sydney Sweeney è oggi l'attrice più richiesta, attesa e chiacchierata. Un talento artistico versatile, supportato da una presenza scenica esplosiva e provocante che ben la supporta nel portare in scena personaggi intriganti (Euphoria), ambigui (The Voyeurs) o dalla dubbia moralità (C'era una volta a...Hollywood). Il suo è un successo planetario ma fortemente legato a un'identità Made in USA, come dimostrano le ultime foto con un'icona a stelle e strisce.