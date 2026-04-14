In India con un finto casello incassano 75 milioni

Per un anno e mezzo, gli automobilisti indiani dello stato del Gujarat hanno pagato un "finto" pedaggio autostradale. Una truffa sbalorditiva - per la complessità dei suoi elementi - ma sorprendentemente efficace: i truffatori sono riusciti a incassare ben 75 milioni di rupie (circa 700 mila euro). La vicenda risale addirittura al 2023, soltanto adesso sta trovando grande risalto in Occidente.

Non semplice

I malviventi hanno elaborato un piano furbo: sfruttando il terreno di una vecchia fabbrica di ceramiche abbandonata, sono riusciti ad allestire un casello identico a quelli originali. Struttura in cemento, barriere mobili e cartelli, il tutto per ingannare gli automobilisti, convinti di ritrovarsi su una strada pubblica. Il finto pedaggio costava esattamente la metà di quello ufficiale, convincendo chiunque a deviare verso quello abusivo, di "proprietà" di privati cittadini.

Beccati

Le autorità - sebbene lentamente - si sono accorte che la "vera" autostrada (a pochi chilometri di distanza) era pressoché deserta. Analizzando le foto satellitari, l'anomalia è risultata palese. A rendere ancora più odiosa la truffa, la promessa di devolvere l'incasso per la costruzione di templi nel villaggio vicino. La Polizia indiana ha eseguito gli arresti tra i proprietari del terreno e i gestori del casello clandestino. Una storia che ha dell'incredibile.