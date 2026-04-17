Roma-Tsimikas: addio vicino, il greco torna "Reds" sui social

Il rapporto tra la Roma e Kostas Tsimikas è ai titoli di coda. Il terzino greco, arrivato in estate in prestito dal Liverpool, disputerà le ultime sei partite di campionato prima dell'inevitabile ritorno in Inghilterra. A confermare il distacco imminente è arrivato un chiaro segnale dai social: il calciatore ha rimosso l'immagine in maglia giallorossa dal suo profilo Instagram, ripristinando una foto che lo ritrae con i colori dei Reds. Il legame con il club inglese non è mai stato un segreto, come testimoniato dalla sua bio ("Scouser in Rome", cioè "ragazzo di Liverpool a Roma") che ha accompagnato tutta la sua parentesi nella Capitale.