Lewandowski, l’agente in Italia: Milan e Juventus sognano
"Non voglio parlare di futuro" dichiara l’attaccante, ma intanto Zahavi programma un viaggio nel nostro Paese
Il futuro di Robert Lewandowski è un tema caldo ormai da settimane, ma dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions si sta scaldando ancora di più. A parlarne è stato lo stesso attaccante classe 1988 in scadenza a giugno col club blaugrana, che ai microfoni di TV3 ha lasciato tutto aperto: "Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante".
Il Barcellona ha offerto al polacco un rinnovo molto al ribasso (attualmente guadagna 20 milioni netti, ndr), sul suo tavolo ci sono offerte molto importanti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita e un’offerta molto importante dalla MLS, ma anche Milan e Juventus possono sognare. La vera novità degli ultimi giorni infatti, riporta Fabrizio Romano, è il viaggio che l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi, starebbe programmando per le prossime settimane in Italia per capire se ci sarà la possibilità di lavorare su un trasferimento in Serie A da qui all’estate o se sarà impossibile.
Juve e Milan osservano interessate e intanto studiano una formula economica sostenibile per capire se esistono i margini per un’operazione realizzabile, Tare ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e sogna un’operazione Modric-bis.