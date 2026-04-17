Lewandowski, l’agente in Italia: Milan e Juventus sognano

Il futuro di Robert Lewandowski è un tema caldo ormai da settimane, ma dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions si sta scaldando ancora di più. A parlarne è stato lo stesso attaccante classe 1988 in scadenza a giugno col club blaugrana, che ai microfoni di TV3 ha lasciato tutto aperto: "Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante".