A fuoco migliaia di BYD in un deposito in Cina

Un imponente incendio è divampato all’interno di un garage multipiano situato in un parco industriale di Shenzhen, sede del colosso cinese dei veicoli elettrici BYD. Le fiamme, che hanno generato dense nubi di fumo nero visibili a grande distanza, hanno coinvolto un’area adibita allo stoccaggio di auto utilizzate per i test e modelli destinati alla rottamazione.

Nessun ferito

Nonostante la spettacolarità del rogo, documentata da numerosi video diffusi sui social e verificati dalle agenzie di stampa, l'azienda ha confermato che non si sono registrati feriti o vittime. Le autorità locali e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l'incendio, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre strutture del complesso industriale situato nel distretto di Pingshan. La società ha rilasciato una breve nota ufficiale per rassicurare gli investitori e il pubblico.

La sfida tecnica degli incendi di veicoli elettrici

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle modalità di gestione delle emergenze legate alle batterie al litio. Gli esperti del settore ricordano infatti che gli incendi che coinvolgono veicoli elettrici presentano dinamiche profondamente diverse rispetto a quelli delle auto a combustione interna. Questi roghi tendono a sprigionare un calore più intenso, hanno una durata maggiore e richiedono tecniche di spegnimento specifiche. Le celle delle batterie possono innescare fenomeni di autocombustione.