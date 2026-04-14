Incidenti

A fuoco migliaia di BYD in un deposito in Cina

Distrutto un garage multipiano di veicoli destinati ai test

di Redazione Drive Up
14 Apr 2026 - 21:50
© Foto da web

© Foto da web

Un imponente incendio è divampato all’interno di un garage multipiano situato in un parco industriale di Shenzhen, sede del colosso cinese dei veicoli elettrici BYD. Le fiamme, che hanno generato dense nubi di fumo nero visibili a grande distanza, hanno coinvolto un’area adibita allo stoccaggio di auto utilizzate per i test e modelli destinati alla rottamazione.
Nessun ferito
Nonostante la spettacolarità del rogo, documentata da numerosi video diffusi sui social e verificati dalle agenzie di stampa, l'azienda ha confermato che non si sono registrati feriti o vittime. Le autorità locali e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l'incendio, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre strutture del complesso industriale situato nel distretto di Pingshan. La società ha rilasciato una breve nota ufficiale per rassicurare gli investitori e il pubblico.
La sfida tecnica degli incendi di veicoli elettrici
L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle modalità di gestione delle emergenze legate alle batterie al litio. Gli esperti del settore ricordano infatti che gli incendi che coinvolgono veicoli elettrici presentano dinamiche profondamente diverse rispetto a quelli delle auto a combustione interna. Questi roghi tendono a sprigionare un calore più intenso, hanno una durata maggiore e richiedono tecniche di spegnimento specifiche. Le celle delle batterie possono innescare fenomeni di autocombustione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
fuoco
byd
deposito
cina
auto elettriche

Ultimi video

01:53
Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

01:07
Sorprese in Croazia

Sorprese in Croazia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:36
Nissan X-Trail si rinnova

Nissan X-Trail si rinnova

02:31
Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

01:53
Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

Il Governo valuta le targhe alterne

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

Tsitsipas si consola con una Aston Martin da 1 milione

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:14
Liverpool, non basta l'orgoglio: Dembélé porta il Psg in semifinale
23:11
Lookman spegne i sogni di rimonta del Barcellona, Atletico battuto ma in semifinale
La stanza dei sogni di Neymar con i trofei, le medaglie e le maglie dei campioni
22:39
La stanza dei sogni di Neymar con i trofei, le medaglie e le maglie dei campioni
22:07
Scarpata in faccia, Fermin Lopez trasformato in maschera di sangue
21:50
A fuoco migliaia di BYD in un deposito in Cina