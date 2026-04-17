Ciclismo, venduta per 95mila euro la maglia di Pogačar della Milano-Sanremo

17 Apr 2026 - 11:20
© Getty Images

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Tadej Pogačar continua a macinare record anche quando non è in sella alla sua bicicletta. Qualche giorno fa, la maglia indossata dal campione del mondo durante la Milano-Sanremo 2026 è stata venduta all'asta per circa 95mila euro. Un cimelio particolarmente significativo anche perché lacerato a causa di una caduta avvenuta a circa 32 km dall'arrivo, poco prima della Cipressa. Nonostante quest'incidente di percorso, Pogačar era riuscito a rientrare in gruppo, vincendo poi sul traguardo di via Roma la sua prima "Classica di primavera" in uno sprint a due contro Tom Pidcock.
Il ricavato è stato devoluto alla Tadej Pogačar Foundation, che si occupa di ricerca sul cancro e supporto ai giovani ciclisti. Inoltre, lo stesso Pogačar ha raddoppiato la cifra finale di tasca propria, portando la donazione totale a quasi 200.000 euro.
Ad aggiudicarsi la maglia è stato l'americano Karl McDonnell, Ceo di un'azienda statunitense.

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