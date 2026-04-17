Ancelotti lancia l'allarme: "Italia senza ritmo e senza talenti, serve ritrovare mentalità difensiva"

Il divario tra il nostro campionato e le sfide europee, soprattutto di Champions League, è apparso quasi incolmabile: "La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell'intensità. Il calcio italiano ha perso proprio questo. E poi ha perso la solidità difensiva, già non abbiamo talenti in altre zone del campo ma il controllo eccessivo dell'aspetto tattico ha snaturato le nostre caratteristiche" le parole di Ancelotti.