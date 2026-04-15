Novità

Lancia presenta la Ypsilon 100: quella che mancava

Una versione che vuole rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile

di Redazione Drive Up
15 Apr 2026 - 16:00
© Ufficio Stampa

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Lancia sceglie la cornice della Design Week di Milano per presentare la nuova Ypsilon Turbo 100, la versione che completa la strategia multi-energia del marchio. Equipaggiata con un motore a benzina da 100 CV e un cambio manuale a sei marce, questa novità si rivolge a chi cerca una guida diretta, concreta e priva di eccessive automazioni.

La nuova Lancia Ypsilon 100

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Prestazioni ed efficienza sotto il cofano
Il cuore tecnico della nuova versione è il motore tre cilindri turbo da 1,2 litri. Lo sviluppo è stato particolarmente rigoroso, con milioni di chilometri percorsi nei test per assicurare robustezza e costi di gestione contenuti, come dimostrano gli intervalli di manutenzione fissati ogni 25.000 chilometri. Anche l'abitacolo si adatta alla nuova configurazione, integrando un vano porta-oggetti nel tunnel centrale per dare risalto alla presenza fisica della leva del cambio.
Una strategia commerciale per un pubblico più ampio
Con l'introduzione della Turbo 100, Lancia rende la nuova Ypsilon più accessibile, proponendo un prezzo di listino  da una base di 22.200 euro. La gamma è ora declinata in tre motorizzazioni — elettrica, ibrida e benzina turbo — disponibili su tutti gli allestimenti, inclusi i ricercati LX e HF Line. Questa mossa permette a Lancia di presidiare con forza il segmento delle city-car premium, offrendo una soluzione rassicurante e tecnologicamente avanzata a chi non è ancora pronto per l'elettrificazione totale.

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