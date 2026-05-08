Strategie

Stellantis produrrà auto cinesi in Europa

La collaborazione con Leapmotor si amplierà attraverso la concessione di utilizzo degli impianti spagnoli

di Redazione Drive Up
08 Mag 2026 - 09:59
© Ufficio Stampa

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Il legame tra Stellantis e Leapmotor sta andando consolidandosi. Dopo la - riuscita - alleanza commerciale (la piccola T03 è la terza auto più venduta d'Italia da inizio 2026), i due Gruppi sono ora sulla via dell'intesa per installare unità produttive in Europa. Le prime indiscrezioni, suggeriscono che gli impianti di Saragozza e Madrid potrebbero essere utilizzati per produrre automobili cinesi.
Marchio storico 
I due stabilimenti spagnoli, dunque, sarebbero pronti ad accogliere una linea di produzione con componentistica in arrivo dalla Cina. Le ricostruzioni più attendibili identificano in Opel il marchio che "beneficerebbe" di questo nuovo slancio. L'ipotesi è che, all'interno della fabbrica di Saragozza, venga aggiunto un nuovo modello di SUV elettrico entro il 2028. Non è da escludere - inoltre - che Leapmotor trasferisca in Spagna la produzione della B10.
Madrid in Cina 
Destino simile per la fabbrica di Madrid. La cui proprietà potrebbe essere trasferita direttamente a Leapmotor che, in questo modo, produrrebbe automobili progettate in Cina direttamente in Europa. Rispettando i requisiti per aggirare i dazi sulle importazioni. "Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor, è una vera vittoria per entrambi”, ha commentato Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

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