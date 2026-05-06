Trasforma una Toyota in una Ferrari, denunciato un uomo a Catanzaro

Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia, il sentimento che il marchio del Cavallino rampante suscita - per ovvie ragioni - può essere superiore che altrove. Persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS.

Uguale

L'autore della truffa si è impegnato affinché l'utilitaria giapponese si trasformasse in una replica della fuoriserie di metà anni '90. Stemmi, elementi della carrozzeria e alcuni parti meccaniche, sono state modificate in modo che la vettura diventasse una "copia" a tutti gli effetti. Non solo: il bizzarro autore ha messo in vendita la sua "opera" in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e - soprattutto - della Guardia di Finanza.

Sventata

Gli addetti delle Fiamme Gialle (con il supporto di alcuni tecnici inviati da Maranello) hanno provveduto a smontare e distruggere i componenti contraffatti. La F355 GTS è una delle Ferrari più ambite degli anni '90. Prodotta tra il 1994 e il 1999 - su disegno di Pininfarina - il suo motore V8 in posizione posteriore centrale deriva dalla Dino. Era disponibile con un cambio manuale ad "H". Qualità eccezionali, difficilmente replicabili su di una Toyota.