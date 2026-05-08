Un miliardario americano ha richiesto un'auto "senza limiti"

Immaginate di avere così tanti soldi da potervi permettere di "bussare" alla porta di Aston Martin, chiedendogli un'automobile mai costruita prima. A fare la bizzarra richiesta, sembra essere stato Ken Griffin: investitore americano con un patrimonio stiamo di quasi 45 miliardi di dollari (a sufficienza per comprare l'azienda e il team di Formula 1 inglese per dieci volte). L'obiettivo è di costruire una supercar senza limiti.

Niente regole

Nessuna omologazione o parametro da rispettare. L'idea dell'imprenditore è di realizzare una vettura che - di fatto - esplori le massime possibilità tecniche offerta dall'industria del motorsport. Aston Martin avrebbe tutti gli strumenti per accontentarlo: ha competenze specifiche in materia, sa realizzare motori di ogni tipo e - soprattutto - compete in Formula 1. Da quest'ultima esperienza, Aston potrebbe prendere decisamente spunti interessanti.

Non solo monoposto

Le competizioni motoristiche lasciano ormai poco spazio alla sperimentazione. Tutto ciò che non è previsto dai severi regolamenti, non può essere applicato. Griffin potrebbe - per curiosità, passione o interesse economico - scoprire fin dove (teoricamente) un'automobile da corsa senza alcuna imposizione di aerodinamica e prestazioni, può spingersi. Se sarà una monoposto o a ruote coperte, difficile dirlo.