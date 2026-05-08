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Un miliardario americano ha richiesto un'auto "senza limiti"

Ken Griffin avrebbe chiesto ad Aston Martin di costruire una vettura per la pista priva di ogni parametro omologativo

di Redazione Drive Up
08 Mag 2026 - 10:56
© Aston Martin

© Aston Martin

Immaginate di avere così tanti soldi da potervi permettere di "bussare" alla porta di Aston Martin, chiedendogli un'automobile mai costruita prima. A fare la bizzarra richiesta, sembra essere stato Ken Griffin: investitore americano con un patrimonio stiamo di quasi 45 miliardi di dollari (a sufficienza per comprare l'azienda e il team di Formula 1 inglese per dieci volte). L'obiettivo è di costruire una supercar senza limiti.
Niente regole
Nessuna omologazione o parametro da rispettare. L'idea dell'imprenditore è di realizzare una vettura che - di fatto - esplori le massime possibilità tecniche offerta dall'industria del motorsport. Aston Martin avrebbe tutti gli strumenti per accontentarlo: ha competenze specifiche in materia, sa realizzare motori di ogni tipo e - soprattutto - compete in Formula 1. Da quest'ultima esperienza, Aston potrebbe prendere decisamente spunti interessanti.
Non solo monoposto 
Le competizioni motoristiche lasciano ormai poco spazio alla sperimentazione. Tutto ciò che non è previsto dai severi regolamenti, non può essere applicato. Griffin potrebbe - per curiosità, passione o interesse economico - scoprire fin dove (teoricamente) un'automobile da corsa senza alcuna imposizione di aerodinamica e prestazioni, può spingersi. Se sarà una monoposto o a ruote coperte, difficile dirlo.

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