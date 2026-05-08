Dominio Premier, 3 finali su 3: ecco come può avere 10 squadre in Europa

Per la prima volta nella storia, le inglesi raggiungono contemporaneamente le tre finali di coppa

08 Mag 2026 - 11:07
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La Premier League domina il calcio europeo e per la prima volta nella storia porta una squadra in ogni finale europea. Un risultato che garantisce ai club inglesi la possibilità di avere cinque club partecipanti alla League Phase di Champions League, ma le squadre ammesse alla prima fase della Champions provenienti dall'Inghilterra potrebbero diventare addirittura 6. 

Aston Villa in finale di Europa League, sugli spalti esplode la gioia del Principe William

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Se infatti l'Aston Villa – impegnato nelle ultime tre giornate di campionato contro Burnley, Liverpool e Manchester City – riuscisse a chiudere entro le prime cinque posizioni e vincere contemporaneamente l'Europa League, darebbe diritto alla sesta classificata in Premier di qualificarsi.

Ma non solo, perché c'è un altro scenario che potrebbe aumentare ancora di più il numero delle squadre inglesi che parteciperanno alle competizioni europee della prossima stagione portando il totale addirittura a 10. Se infatti l'Aston Villa trionfasse nella finale di Europa League e chiudesse il campionato fuori dalle prime sei posizioni, il Crystal Palace vincesse la Conference (guadagnandosi così l'accesso alla prossima Europa League) e il Chelsea si portasse a casa la FA Cup il prossimo 16 maggio senza rientrare tra le prime sei di Premier, allora l'Inghilterra porterebbe 10 squadre: 6 in Champions League (le prime 5 della classifica più la vincitrice dell'Europa League), 3 in Europa League (la sesta in campionato insieme alla vincitrice della FA Cup e della Conference) e una in Conference League (la settima classificata in Premier).

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