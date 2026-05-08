Dominio Premier, 3 finali su 3: ecco come può avere 10 squadre in Europa

Ma non solo, perché c'è un altro scenario che potrebbe aumentare ancora di più il numero delle squadre inglesi che parteciperanno alle competizioni europee della prossima stagione portando il totale addirittura a 10. Se infatti l'Aston Villa trionfasse nella finale di Europa League e chiudesse il campionato fuori dalle prime sei posizioni, il Crystal Palace vincesse la Conference (guadagnandosi così l'accesso alla prossima Europa League) e il Chelsea si portasse a casa la FA Cup il prossimo 16 maggio senza rientrare tra le prime sei di Premier, allora l'Inghilterra porterebbe 10 squadre: 6 in Champions League (le prime 5 della classifica più la vincitrice dell'Europa League), 3 in Europa League (la sesta in campionato insieme alla vincitrice della FA Cup e della Conference) e una in Conference League (la settima classificata in Premier).