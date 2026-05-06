Tutti i marchi cinesi presenti in Italia

L'invasione pacifica delle case automobilistiche del Dragone ha raggiunto il suo culmine in questo maggio 2026, delineando un mercato italiano dove si contano complessivamente 25 marchi cinesi attivi, tra brand diretti, partnership strategiche e importazioni ufficiali. Questa cifra comprende i giganti ormai consolidati, i nuovi marchi premium e quelli distribuiti attraverso reti italiane che personalizzano modelli di origine asiatica.

Crescita costante

MG si conferma il punto di riferimento assoluto per vendite e capillarità, sfruttando una gamma che spazia dalle city car ibride ai SUV elettrici di ultima generazione. Subito dietro, BYD continua a macinare record grazie a una strategia che punta sull'efficienza delle batterie e su modelli come la Atto 2, capace di attirare i clienti con prezzi competitivi e tecnologie all'avanguardia. Un ruolo fondamentale è giocato dal Gruppo Chery, che ha diversificato la sua presenza con i brand Omoda-Jaecoo e il più recente Lepas.

Collaborazione tra Paesi

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor ha ulteriormente semplificato l'accesso ai prodotti cinesi, garantendo ai consumatori italiani una rete di assistenza capillare per modelli urbani ed economici. A questi si aggiungono realtà come Dongfeng, Geely e Xpeng, che presidiano segmenti diversi, dal lusso tecnologico alle soluzioni per la mobilità cittadina a basso costo. Questo mosaico industriale è completato da marchi emergenti come GWM, Changhan e i nuovi spin-off focalizzati sull'elettrificazione totale.