Strategie

Stellantis, la cura Filosa funziona: torna l'utile

I risultati operativi del primo trimestre sono positivi

di Redazione Drive Up
30 Apr 2026 - 11:42
© Getty Images

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La riorganizzazione delle attività Stellantis procede nel migliori dei modi. Il primo trimestre 2026 si è chiuso con ricavi in crescita e un ritorno all'utile. Migliora anche il fatturato (+6%) a 38,1 miliardi di euro e aumentano le consegne globali (+12%) a 1,4 milioni di unità. I si volumi sono incrementati in tutte le regioni operative.
Bene ovunque
Gli USA hanno guidato la crescita di Stellantis in questi primi mesi. Oltreoceano, il gruppo ha registrato un solido +17%. Segue la regione conosciuta come "Europa allargata" (+12%) e le aree Medio Oriente & Africa e Sud America. "I primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole”, ha commentato Filosa, aggiungendo che “i prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore".
In arrivo nuovi modelli 
Per il 2026, il manager italiano ha previsto il lancio di 10 nuovi modelli. " La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Condivideremo ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills", ha concluso Filosa. Le novità dei prossimi mesi non escludono i marchi italiani: Lancia sarà protagonista con la Gamma, ci saranno due novità Fiat e il restyling di Maserati GranCabrio, GranTurismo e del SUV Grecale. 

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