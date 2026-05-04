Kendall Jenner si è comprata una Ferrari Testarossa
La celebre showgirl americana ha aggiunto alla sua collezione una 512 TR color argentodi Redazione Drive Up
Kendall Jenner è tra le icone pop più famose, seguite e chiacchierate del mondo. Divenuta celebre per il reality show "Al passo con i Kardashian", oggi è una supermodella e personaggio pubblico di enorme successo. I guadagni - dunque - non mancano: per diverso tempo è stata tra le top model più pagate del mondo, con oltre 20 milioni di dollari l'anno. Abbastanza per una Ferrari.
Fascino senza tempo
La 30enne americana non ha mai nascosto un certo interesse per le automobili. Attraverso i suoi canali social, ha di recente annunciato un nuovo ingresso nella sua collezione: una Ferrari 512 Tr di inizio anni '90. Disegnata dal leggendario Pininfarina, monta un motore 4.9 litri a 12 cilindri da 428 CV per 314 km/h di velocità massima. Si tratta di un classico intramontabile, prodotto in soli 2.300 unità.
Cambia un po'
Rispetto alla Testarossa, la 512 Tr aggiunge qualche piccola modifica tecnica. Il telaio è più rigido, le sospensioni sono state migliorate, la frizione è più leggera e anche il cambio a griglia è stato rivisto per una maggiore manovrabilità. Il motore è posizionato più in basso per abbassare il baricentro e migliorare la dinamica di guida. Trattandosi di un modello prodotto in poche migliaia di unità, la 512 Tr ha una quotazione che si aggira tra i 200 mila dollari e i 290 mila dollari. Non un problema per Jenner.