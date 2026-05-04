Kendall Jenner si è comprata una Ferrari Testarossa

Fascino senza tempo

La 30enne americana non ha mai nascosto un certo interesse per le automobili. Attraverso i suoi canali social, ha di recente annunciato un nuovo ingresso nella sua collezione: una Ferrari 512 Tr di inizio anni '90. Disegnata dal leggendario Pininfarina, monta un motore 4.9 litri a 12 cilindri da 428 CV per 314 km/h di velocità massima. Si tratta di un classico intramontabile, prodotto in soli 2.300 unità.

Cambia un po'

Rispetto alla Testarossa, la 512 Tr aggiunge qualche piccola modifica tecnica. Il telaio è più rigido, le sospensioni sono state migliorate, la frizione è più leggera e anche il cambio a griglia è stato rivisto per una maggiore manovrabilità. Il motore è posizionato più in basso per abbassare il baricentro e migliorare la dinamica di guida. Trattandosi di un modello prodotto in poche migliaia di unità, la 512 Tr ha una quotazione che si aggira tra i 200 mila dollari e i 290 mila dollari. Non un problema per Jenner.