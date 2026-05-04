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Kendall Jenner si è comprata una Ferrari Testarossa

La celebre showgirl americana ha aggiunto alla sua collezione una 512 TR color argento

di Redazione Drive Up
04 Mag 2026 - 10:11
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Kendall Jenner è tra le icone pop più famose, seguite e chiacchierate del mondo. Divenuta celebre per il reality show "Al passo con i Kardashian", oggi è una supermodella e personaggio pubblico di enorme successo. I guadagni - dunque - non mancano: per diverso tempo è stata tra le top model più pagate del mondo, con oltre 20 milioni di dollari l'anno. Abbastanza per una Ferrari.

La Ferrari Testarossa di Kendall Jenner

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Fascino senza tempo
La 30enne americana non ha mai nascosto un certo interesse per le automobili. Attraverso i suoi canali social, ha di recente annunciato un nuovo ingresso nella sua collezione: una Ferrari 512 Tr di inizio anni '90. Disegnata dal leggendario Pininfarina, monta un motore 4.9 litri a 12 cilindri da 428 CV per 314 km/h di velocità massima. Si tratta di un classico intramontabile, prodotto in soli 2.300 unità.
Cambia un po'
Rispetto alla Testarossa, la 512 Tr aggiunge qualche piccola modifica tecnica. Il telaio è più rigido, le sospensioni sono state migliorate, la frizione è più leggera e anche il cambio a griglia è stato rivisto per una maggiore manovrabilità. Il motore è posizionato più in basso per abbassare il baricentro e migliorare la dinamica di guida. Trattandosi di un modello prodotto in poche migliaia di unità, la 512 Tr ha una quotazione che si aggira tra i 200 mila dollari e i 290 mila dollari. Non un problema per Jenner.

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