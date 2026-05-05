Jeremy Clarkson e la sua nuova supercar da 1 milione

Una bella collezione

Sebbene lo si veda salire dal lato passeggero, non è da escludere che il proprietario dell'auto sia Clarkson stesso. D'altronde il garage del giornalista e conduttore è ricco di "pezzi" pregiati. Come una Ford GT del 2005, una Lamborghini Miura, una Bentley Continental GT e un Range Rover Classic. Jeremy non ha mai nascosto il suo personale amore per Alfa Romeo, di cui ne possiede una GTV6, una 147 GTA e una rarissima 8C.

Super esclusiva

Non sarebbe dunque così improbabile vedere la Valhalla aggiungersi a questa già notevole collezione. Parliamo di una supercar ibrida plug-in costruita in soli 999 esemplari. Il motore principale è un 4.0 litri V8 biturbo per una potenza combinata di oltre 1.000 CV. L'aerodinamica attiva è stata studiata per essere efficace in pista, sebbene si tratti comunque di un'auto omologata per uso stradale. Il prezzo - come ovvio - è ultra esclusivo: si parte da almeno 1 milione di euro.