Jeremy Clarkson e la sua nuova supercar da 1 milione
Il celebre volto televisivo è stato visto a Londra a bordo di una Aston Martin Valhalladi Redazione Drive Up
Il volto più dissacrante del giornalismo automobilistico mondiale potrebbe aver aggiunto una nuova supercar alla sua collezione. Nonostante Jeremy Clarkson si occupi ormai soltanto marginalmente della sua "prima" passione (ormai è un agricoltore), il tempo per continuare a scrivere e acquistare vetture, lo trova comunque. A Londra, è stato avvistato a bordo di una Aston Martin Valhalla.
Una bella collezione
Sebbene lo si veda salire dal lato passeggero, non è da escludere che il proprietario dell'auto sia Clarkson stesso. D'altronde il garage del giornalista e conduttore è ricco di "pezzi" pregiati. Come una Ford GT del 2005, una Lamborghini Miura, una Bentley Continental GT e un Range Rover Classic. Jeremy non ha mai nascosto il suo personale amore per Alfa Romeo, di cui ne possiede una GTV6, una 147 GTA e una rarissima 8C.
Super esclusiva
Non sarebbe dunque così improbabile vedere la Valhalla aggiungersi a questa già notevole collezione. Parliamo di una supercar ibrida plug-in costruita in soli 999 esemplari. Il motore principale è un 4.0 litri V8 biturbo per una potenza combinata di oltre 1.000 CV. L'aerodinamica attiva è stata studiata per essere efficace in pista, sebbene si tratti comunque di un'auto omologata per uso stradale. Il prezzo - come ovvio - è ultra esclusivo: si parte da almeno 1 milione di euro.