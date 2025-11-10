Logo SportMediaset

RAM Rampage: il pick-up pensato per l'Europa

Modello inedito per la gamma RAM pensato su misura per le esigenze del mercato europeo. Costruito in Brasile, sarà disponibile con motorizzazioni diesel e benzina

di Redazione Drive Up
10 Nov 2025 - 10:21
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Compatto, ma solo per gli standard americani 5,03 metri lo sono, e pensato per l'Europa. Rampage è il nuovo (e inedito) pick-up di RAM pronto a soddisfare le esigenze di spazio, versatilità e trasporto pensati su una forma di automobile che anche qui da noi sta riscuotendo un successo crescente. Costruito in Brasile, dove è già disponibile da tempo, arriva nel Vecchio Continente con l'obiettivo di accrescere le vendite e la reputazione del marchio attraverso nuovi clienti. Magari desiderosi di passare dal SUV a un mezzo da lavoro sicuramente più concreto.
Due allestimenti
Il modello viene proposto in due anime ben distinte. La Rebel, più avventurosa, è spinta dal nuovo 2.2 Multijet da 200 CV e 450 Nm, pensato per l’off-road e il lavoro duro. La R/T, invece, punta sulla sportività con il benzina 2.0 Hurricane da 272 CV e 400 Nm, per prestazioni da autentica “muscle truck”. In entrambi i casi, la trazione integrale automatica garantisce pieno controllo su ogni terreno e un comportamento dinamico che guarda più al mondo delle auto che a quello dei veicoli commerciali.
Robusto
Proporzioni equilibrate, frontale muscoloso e illuminazione full-LED danno al Rampage una presenza scenica importante ma adatta anche alla città. Il vano di carico da 980 litri conferma la vocazione pratica del modello. A bordo, l’atmosfera è da premium: display centrale da 12,3”, quadro strumenti digitale, impianto Harman Kardon e materiali morbidi al tatto avvicinano l’esperienza a quella di un SUV alto di gamma. ADAS di Livello 2 includono assistenza attiva alla guida in autostrada e nel traffico, mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza e monitoraggio degli angoli ciechi.
Per lavoro e non solo
Con forza, prestazioni e tecnologia ai massimi livelli della categoria, RAM Rampage prova a riscrivere ciò che un pick-up compatto può rappresentare nel Vecchio Continente. Se il pubblico risponderà, potremmo trovarci davanti al primo vero protagonista di una nuova stagione per i truck “a misura d’Europa”.

