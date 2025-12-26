Logo SportMediaset

Michael Schumacher in vetta alla classifica dei piloti più pagati della storia della F1

26 Dic 2025 - 17:57
Michael Schumacher © Getty Images

Michael Schumacher © Getty Images

Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, è in cima alla classifica dei piloti più pagati nella storia del 'circus'. Lo ha riportato Racing News 365. Secondo Racing News 365, il patrimonio netto di Schumacher è stimato in 790 milioni di dollari (al cambio, oltre 670 milioni di euro). Durante la sua carriera, il pilota tedesco ha ottenuto 91 vittorie e sette titoli mondiali. Schumacher è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Meribel, in Francia, e ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Sulle sue condizioni di salute attuali permane uno stretto riserbo. Al secondo posto si trova Lewis Hamilton, anche lui sette volte campione del mondo di F1, il cui patrimonio netto ha raggiunto i 304 milioni di dollari (oltre 258 milioni di euro). Fernando Alonso, pilota spagnolo che attualmente corre in F1 per l'Aston Martin, occupa il terzo posto nella classifica dei piloti più ricchi della storia della Formula 1, con un patrimonio stimato in 264 milioni di dollari (oltre 224 milioni di euro).

