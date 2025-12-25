Changan, ecco la casa cinese che disegna le sue auto a Torino

Changan presenta due SUV: Deepal S07 e Deepal S05
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Design europeo, tecnologia avanzata e ambizioni globali: il marchio cinese svela in Italia i SUV elettrici Deepal S05 e S07 e annuncia un piano di investimenti e rete senza precedentidi Alfredo Toriello
© Ufficio Stampa
TORINO – Partiamo dal nome Changan: l’unione di “Chang”, che significa long-lasting, e “An”, ossia pace e stabilità. Ed è esattamente questo ciò che Changan vuole trasmettere: una visione di lungo periodo del brand – con una storia di ben 41 anni alle spalle – unita a un concetto di serenità, da ritrovare nei prodotti e nei servizi per i clienti.
Ecco quindi che anche questo marchio si affaccia in Italia, sebbene da noi fosse atterrato già da tempo: nel 2003, quando creò il suo primo stabilimento a Rivoli, vicino Torino. Oggi è il cuore pulsante del design di questa Casa cinese, che ospita più di trecento designer provenienti da trentuno Paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Norvegia.
Eppure non si tratta dell’unico centro, perché dell’internazionalità Changan ne fa un grande, grandissimo vanto. Ovviamente uno in Cina, poi a Yokohama, in Giappone, fino ad arrivare a Monaco di Baviera, in Germania. Ma l’Italia rimane uno dei più fondamentali: infatti non è un caso che proprio nel nostro Paese siano state disegnate le due auto 100% elettriche con cui la Casa con sede a Chongqing si presenta da noi: Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
È facile notare fin da subito il gusto occidentale che accomuna questi due prodotti, pensati per due categorie diverse ma con il medesimo obiettivo: offrire un veicolo confortevole e tecnologico.
S07, UN D-SUV DA 475 KM DI AUTONOMIA
Una silhouette sportiva, linee fluide unite a elementi luminosi a LED: così si presenta la Deepal S07, SUV di segmento D lungo 4,75 metri. Un approccio minimalista nel gusto estetico che si ritrova anche in un abitacolo confortevole e luminoso grazie al grande tetto panoramico.
© Ufficio Stampa
Come ci si aspetta, non manca tanta tecnologia, fiore all’occhiello del brand. Sedili ventilati e riscaldati e, al centro della plancia, un maxi display da 15,6” (niente quadro strumenti), abbinato a un head-up display in realtà aumentata. Tanta attenzione anche alla sicurezza: guida assistita (ADAS di livello 2), aggiornamenti software over-the-air e una qualità costruttiva sostenuta “ai vertici della categoria”.
È prevista una sola motorizzazione e un unico allestimento, proposto a 44.990 €. Il motore eroga 218 CV, lo 0-100 km/h avviene in 7,9 secondi e la batteria da quasi 80 kWh permette un’autonomia di 475 km. Sul fronte ricarica, in AC è da 11 kW, mentre in DC viene dichiarato un tempo di rifornimento dal 30% all’80% di 35 minuti.
S05, SUV COMPATTO MA TECNOLOGICO
Dimensioni più compatte invece per la Changan Deepal S05, un C-SUV. La cura esterna e interna è la stessa che si ritrova sulla sorella maggiore e anche sul piano tecnologico non scherza: head-up display in realtà aumentata e uno schermo centrale da 15,4” che può ruotare di 15° verso guidatore e passeggero. Il tutto è abbinato a un abitacolo spazioso, un bagagliaio da 492 litri e a un frunk – ulteriore spazio sotto il cofano – da ben 159 litri.
© Ufficio Stampa
Qui la batteria è da 68,8 kWh, consente un’autonomia fino a 485 km e può essere ricaricata presso una stazione di ricarica rapida fino a 200 kW in corrente continua. Per la Deepal S05 sono due le versioni tra cui scegliere: a trazione posteriore da 272 CV (0-100 km/h in 7,5 secondi) e a trazione integrale da 435 CV (5,5 secondi nello 0-100 km/h). Il prezzo di partenza annunciato per l’Italia è 36.990 € e arriva a 42.990 € per il top di gamma.
Due veicoli che puntano in alto, insieme a un marchio che vuole investire – e tanto – anche in Italia. Lo spiega Giuseppe Graziuso, che coordina le attività italiane di Changan e conferma la creazione “di una rete capillare di 100 punti vendita e assistenza in Italia, di cui 33 già selezionati e un concessionario a Padova già operativo”. E i ricambi? Nessun problema, grazie a un fornito magazzino situato a Verona.
La visione di Changan è diventare uno dei principali marchi automobilistici a livello mondiale entro il 2030, grazie a un investimento di due miliardi di euro in Europa, con oltre 1.000 punti vendita e assistenza nel continente. L’obiettivo è raggiungere una produzione annua di 5 milioni di veicoli, di cui 3 milioni a nuova energia, e nei prossimi tre anni è previsto, inoltre, l’arrivo di otto nuovi modelli. Ebbene, la cavalcata di Changan è appena iniziata.