Changan, ecco la casa cinese che disegna le sue auto a Torino

Dimensioni più compatte invece per la Changan Deepal S05, un C-SUV. La cura esterna e interna è la stessa che si ritrova sulla sorella maggiore e anche sul piano tecnologico non scherza: head-up display in realtà aumentata e uno schermo centrale da 15,4” che può ruotare di 15° verso guidatore e passeggero. Il tutto è abbinato a un abitacolo spazioso, un bagagliaio da 492 litri e a un frunk – ulteriore spazio sotto il cofano – da ben 159 litri.